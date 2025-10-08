Diputación apela a socialistas a que "pidan explicaciones a sus diputados" por abstenerse en la votación del PAEM

Archivo - El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga y portavoz del equipo de gobierno de la institucióin provincial, Cristóbal Ortega. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

Ortega: "Nunca en la historia de esta institución han recibido más dinero como ahora todos los ayuntamientos, grandes y pequeños"

MÁLAGA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno en la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha apelado a los socialistas a que, "si están en contra del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) y les parece escandaloso, pidan explicaciones a sus diputados provinciales, que no tuvieron el valor de votar en contra" en el último pleno (se abstuvieron). "Que les digan a la cara a los vecinos de Torremolinos, Benalmádena, Vélez-Málaga o Cártama que no quieren que vaya dinero a sus ayuntamientos", ha señalado.

Ortega ha asegurado que la institución provincial ha destinado este año 73,3 millones de euros de la concertación y de los tres planes de asistencia económica (PAEM) que están en marcha a los municipios menores de 20.000 habitantes, lo que representa el 76,5% del total, que asciende a 95,7 millones (el otro PAEM, de diez millones, está pendiente de reparto).

Y señala que este porcentaje coincide con el del año pasado, cuando se transfirieron a los ayuntamientos 119 millones y también el 76,5% se destinó a los menores de 20.000 habitantes.

En referencia a las acusaciones de los socialistas sobre el reparto del último plan de asistencia, Ortega ha acusado al PSOE "de querer dejar sin fondos al 87% de los malagueños que viven en los municipios con más de 20.000 habitantes". "Gobernamos para todos los ciudadanos, vivan donde vivan, porque todos importantes para la Diputación de Málaga", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que "nunca en la historia de esta institución han recibido más dinero como ahora todos los ayuntamientos, los grandes y los pequeños".

El también portavoz del grupo del PP en la institución provincial ha recordado que cada año se transfieren a los ayuntamientos 120 millones de euros, cifra que compara con los "míseros" 29,4 millones que transfirió el último gobierno socialista, en el año 2007.

"Antes no llegaba dinero a los municipios porque el PSOE siempre ha tenido otras prioridades", ha criticado Ortega, quien ha incidido en que el dinero "no es del Gobierno de España, como han afirmado los socialistas", sino que es lo que corresponde a la provincia de Málaga en concepto de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado): "Es el dinero que se recauda por la actividad económica de la provincia y su población, no es ningún regalo del gobierno ni algo caprichoso, sino que forma parte del sistema de financiación que, además, ha llegado muy tarde".