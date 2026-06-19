La Diputación celebra un taller para revitalizar espacios rurales en desuso a través de proyectos sociales - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha celebrado este viernes el taller práctico 'Conversación Estratégica', que ha reunido a medio centenar de agentes clave del medio rural malagueño en torno a los aprendizajes acumulados a través del proyecto europeo Space-Nest para revitalizar espacios en desuso mediante proyectos sociales.

El Centro de Innovación Social La Noria ha acogido este encuentro, cuya finalidad es establecer conexiones y alianzas para futuros proyectos en el ámbito de la economía social y la innovación territorial mediante la puesta en marcha de Planes de Acción Locales vinculados a la Nueva Bauhaus Europea (NEB).

La diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, ha participado en esta jornada y ha puesto en valor que detrás de cada espacio en desuso que se recupere hay una oportunidad de empleo y de formación que ayuda a fijar población en el territorio.

El taller se ha dirigido a agentes clave con capacidad de impacto en las comunidades rurales, como pymes, empresas sociales o asociaciones, entre otros, con la asistencia también de personal técnico y responsables de la Diputación de Málaga, grupos de desarrollo rural, entidades locales y la Fundación Acción contra el Hambre, entidad coordinadora de Space-Nest.

La presentación de esta jornada ha contado con la participación del europarlamentario y portavoz de la Comisión de Desarrollo Regional (REGI), Marcos Ros, quien ha explicado que la NEB es el alma social del Pacto Verde Europeo. "Toda arquitectura debe tener tres vertientes transversales: sostenibilidad, belleza e inclusión social para que sea considerada Nueva Bauhaus Europea", ha detallado.

Este encuentro es el tercero de las actividades de intercambio del proyecto Space-Nest en Málaga, concebido para presentar resultados, compartir experiencias y establecer alianzas de cara a futuros programas. Anteriormente se celebraron un encuentro 'online' sobre 'La Nueva Bauhaus Europea: una oportunidad estratégica para la inclusión y el tercer sector' y un laboratorio práctico (Real World Lab) en Genalguacil.

El encuentro ha coincidido con una distinción de la Red de Información Europea de Andalucía (RIEA) a Space-Nest como 'Proyecto Europeo del Mes', reconocimiento que se ha entregado a la Fundación Acción Contra el Hambre, entidad coordinadora del consorcio europeo del proyecto. La RIEA distingue cada mes a un proyecto o personaje europeo andaluz que encarne los valores de la UE.