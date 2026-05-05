La Diputación comienza este miércoles las actividades para celebrar el 40 aniversario del Centro de Drogodependencias

Centro de Drogodependencias de Málaga en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga comienza este miércoles, 6 de mayo, el conjunto de actividades para celebrar el 40 aniversario de la creación del Centro Provincial de Drogodependencias y otras Adicciones de Málaga (CPD).

En concerto, se desarrollarán en el Centro Cultural La Térmica del 6 al 20 de mayo y concluirán con una jornada en el Auditorio Edgar Neville el 27 de mayo.

Durante las próximas semanas, se celebrarán conferencias en las que participarán usuarios y profesionales del CPD, así como estands informativos y una exposición de los talleres terapéuticos que se realizan en el centro, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Así, este miércoles, a partir de las 16,30 horas, se inaugura una exposición de obras de los talleres terapéuticos ocupacionales del centro --socioculturales, de artes plásticas, deportes y reciclaje creativo--, que incluyen trabajos realizados por usuarios del CPD, como cuadros cerámicos, barro, pirograbados, muebles de madera, revistas, objetos decorativos a partir del reciclaje de diversos materiales, entre otros. La muestra podrá visitarse hasta el 20 de mayo en la sala 19 del Centro Cultural La Térmica en horario de mañana y tarde.

Posteriormente, a las 17,00 horas, en la sala 2, arrancará la primera de las sesiones informativas, '¿Quién hay detrás de las adicciones?', en la que la psicóloga del centro Ana López Tineo mantendrá una charla con uno de los usuarios del CPD.

Se trata de una entrevista orientada a explorar las adicciones desde una perspectiva integral. A partir del relato de una persona con experiencia en consumo, se abordarán aspectos relacionados con el inicio, la función del consumo, su evolución hacia un patrón problemático, el impacto a nivel psicológico, conductual y relacional, así como el proceso de tratamiento y recuperación.

El viernes próximo, 8 de mayo, el tema que se abordará será '¿Cómo están ayudando los talleres terapéuticos ocupacionales del CPD en mi proceso de recuperación?', a cargo de la psicóloga y fundadora de los talleres ocupacionales Concha García Benítez.

Será una charla entre ella y una persona usuaria para incidir en cómo los talleres terapéuticos ocupacionales contribuyen a emprender un proceso de recuperación a nivel cognitivo, emocional y social de sus usuarios, lo que les permitirá tener en su vida menos bloqueos, más independencia, más autonomía y mayor calidad de vida.

El 13 de mayo se debatirá sobre 'Sinergias preventivas: estrategias integrales en prevención de adicciones' para mostrar las acciones coordinadas que desde los diferentes agentes e instituciones se están desarrollando en la provincia de Málaga en materia de prevención; y el 20 de mayo la charla se centrará en el tema '¿Puede ser la prisión una oportunidad para salir de las drogas?'.

Como complemento, esos mismos días y en los estands existentes, los asistentes dispondrán de códigos QR informativos a través de los cuales podrán acceder a una información específica sobre las adicciones. Igualmente, habrá unas pantallas en las cuales se expondrán en bucle un vídeo sobre lo que es el proceso adictivo y una infografía de los recursos disponibles en el Centro Provincial de Drogodependencias.

Paralelamente, se contará con gafas de simulación del consumo de sustancias y un audiovisual simulando las etapas de la adicción, han detallado.

Otra de las actividades que se realizarán en el CPD es la Semana activa con el taller de deportes, unas jornadas de animación sociodeportiva y de tiempo libre (que incluyen yincana de desafíos personales y sesión teórico práctica de marcha nórdica) que se llevarán a cabo entre los días 15 y 21 de mayo en las instalaciones del Centro Provincial de Drogodependencias.

Los actos conmemorativos de los 40 años del centro concluirán con una jornada el 27 mayo en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga en la que se realizará un recorrido por el trabajo desarrollado en el centro y un resumen de los contenidos abordados en las conferencias y mesas redondas realizadas en La Térmica.