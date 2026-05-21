Diputación invierte más de 200.000 euros en el césped artificial del campo de fútbol Adolfo Alba Ruiz de Benamocarra

Partido tras la renovación del césped artificial del campo de fútbol Adolfo Alba Ruiz de la localidad malagueña de Benamocarra. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha financiado con 203.103,88 euros la sustitución del césped artificial del campo de fútbol Adolfo Alba Ruiz de la localidad malagueña de Benamocarra, una actuación que permite renovar la instalación deportiva municipal y mejorar sus condiciones de uso para los vecinos y usuarios del equipamiento.

La actuación responde a la solicitud realizada por el Ayuntamiento de dicha localidad para sustituir el pavimento deportivo del campo de fútbol, que presentaba un importante deterioro después de 14 años desde su colocación.

La subvención fue concedida por la institución provincial en octubre del pasado año por el importe total de la intervención, han recordado en una nota.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha señalado en un acto celebrado este jueves en el campo la importancia de este tipo de actuaciones para mejorar y ampliar las instalaciones deportivas en los municipios de la provincia, "no sólo para mejorar la calidad de vida de quienes viven en esos pueblos, sino también para contribuir a su desarrollo y para luchar contra la despoblación".

Salado ha subrayado que la Diputación mantiene una apuesta decidida por las infraestructuras y los equipamientos deportivos en los pueblos, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva, promover hábitos de vida saludables y garantizar que los vecinos de los municipios puedan disponer de instalaciones adecuadas y seguras.

En este sentido, ha destacado que "la mejora de los espacios deportivos es también una forma de igualar oportunidades entre municipios, especialmente en las localidades más pequeñas, donde estas instalaciones cumplen una función social, educativa y de convivencia muy importante".

La renovación del césped artificial del campo de fútbol Adolfo Alba Ruiz permitirá recuperar las mejores condiciones para la práctica deportiva y favorecerá el uso continuado de esta instalación por parte de los vecinos del municipio. Se trata de una intervención que contribuye a modernizar el equipamiento deportivo municipal y a reforzar el papel del deporte como elemento de cohesión social.

Además de esta ayuda destinada a Benamocarra, la Diputación concedió el año pasado subvenciones por un total de 8,2 millones de euros a 12 municipios de la provincia dentro de un plan dirigido a la cubrición o cerramiento de pistas deportivas y a la construcción de polideportivos.

Entre los municipios beneficiarios se encuentran tres localidades de la comarca malagueña de la Axarquía, como son Alcaucín, Canillas de Albaida y Salares.

La inauguración tras el cambio de césped del campo ha contado con la asistencia del alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, así como de alcaldes y concejales de municipios de la Axarquía como Almáchar, El Borge, Cómpeta, Algarrobo, Iznate, Cútar, Arenas, Benamargosa, Moclinejo, La Viñuela y Canillas de Aceituno, entre otros.

El acto ha incluido la celebración de un partido entre alcaldes de la Axarquía y guardias civiles, una actividad con la que se ha simbolizado la puesta en servicio de la instalación renovada y el carácter social y participativo del deporte en los municipios de la comarca.

Con esta actuación, la Diputación de Málaga "refuerza su compromiso con la mejora de las infraestructuras deportivas municipales y con el impulso de espacios que favorecen la actividad física, la convivencia y la calidad de vida en los pueblos de la provincia", han finalizado.