La Diputación lanza la convocatoria de Málaga Compite para clubes deportivos dotada con 175.000 euros - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado la convocatoria para la concesión de subvenciones de Málaga Compite destinada a clubes deportivos, que está dotada con 175.000 euros.

El Boletín Oficinal de la Provincia de Málaga publica este viernes los requisitos para acceder a estas ayudas y establece que el plazo de presentación de solicitudes será del lunes 20 de abril al lunes 4 de mayo.

La convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, tiene como objeto la financiación de los gastos corrientes en los que incurran clubes deportivos, secciones deportivas, sociedades anónimas deportivas y asociaciones deportivas de la provincia de Málaga a través de dos líneas: una dirigida a entidades en categoría máxima no profesional y otra para entidades en categoría submáxima no profesional, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Por lo que respecta a la cuantía de las ayudas, en categoría máxima, en caso de tener el beneficiario un solo equipo esa categoría, el importe a recibir no superará los 9.000 euros; y si cuenta con más de un equipo en esa categoría máxima, no podrá superar los 18.000 euros.

En categoría submáxima, si la entidad cuenta con un solo equipo, no percibirá más de 6.000 euros, y en caso de tener más de un equipo, la cuantía a recibir no podrá ser superior a 12.000 euros.

Han detallado que en caso de presentar solicitudes en ambas categorías solo se podrá solicitar subvención por un único equipo en cada línea, por lo que la cuantía máxima a conceder sería de 15.000 euros.

En ambas líneas, serán subvencionables los gastos que se hayan realizado entre el 6 de junio de 2025 y el día de hoy por arrendamiento de instalaciones deportivas no propias en las que se desarrolle la actividad, gastos de transporte y de alojamiento vinculados a la participación en actividad deportiva de competición, gastos en primas de seguros de accidente o responsabilidad civil cuyo tomador es la entidad deportiva, así como el desembolso realizado en material deportivo relacionado con la actividad deportiva realizada no incluyendo el material textil.

De igual modo, también podrán incluirse gastos federativos en general y costes salariales --sueldo y Seguridad Social-- derivados de la contratación de técnicos, entrenadores, monitores, preparadores físicos o figuras análogas.

La concesión de estas subvenciones será compatible con otras subvenciones públicas o privadas concedidas para el mismo fin siempre que la cuantía total de las ayudas no supere el 100% del coste del hecho subvencionado. Serán, en todo caso, incompatibles con otras subvenciones concedidas por la Diputación de Málaga para el mismo fin y en el mismo periodo subvencionable.