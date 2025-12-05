La Diputación licita por 411.000 euros obras de mejora de la seguridad vial en la carretera de Benamargosa a Cútar

Carretera de Benamargosa a Cútar - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha sacado a licitación por 411.589,45 euros la adecuación de cunetas y barreras en la carretera MA-3108, que une las localidades de Benamargosa y Cútar. Se trata, por un lado, de hormigonar las cunetas, con lo que se permitirá ensanchar la zona de tránsito en la vía, y, por otro, de subir la altura de las barreras metálicas.

La diputada de Fomento e Infraestructuras de la Diputación de Málaga, Nieves Atencia, ha explicado que hasta el 29 de diciembre pueden presentarse ofertas para esta actuación, cuyo plazo de ejecución será de cuatro meses.

Además, ha destacado que con este nuevo proyecto, redactado por el servicio de Vías y Obras de la Diputación, se completará la mejora de esta carretera, en la que ya se ejecutó, en todo su trazado, de seis kilómetros, un refuerzo de firme con una inversión de casi 600.000 euros. "Así que, en total, dedicamos un millón de euros para dejar esta vía en perfectas condiciones para el tráfico", ha añadido.

Atencia ha incidido en que las cunetas son elementos esenciales de una carretera, por lo que se procederá al hormigonado de los tramos terrizos, en cuyo caso, se evitan erosiones del terreno e infiltraciones que podían afectar a la plataforma.

"Además, el hecho de disponer de cunetas hormigonadas facilita el tránsito de vehículos en ambos sentidos, ya que se trata de una vía con calzada cuyo ancho medio es de 6,15 metros", ha indicado.

La apertura de las cunetas se realizará en un total de 2,4 kilómetros e irá acompañada de la reposición de la señalización horizontal mediante el repintado de las líneas de borde de la calzada. Por otro lado, se subirá la altura de las barreras metálicas de seguridad en unos tres kilómetros del trazado de la MA-3108.