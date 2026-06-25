La Diputación de Málaga adjudica por 5,2 millones de euros un nuevo plan de asfaltado que mejorará 17 carreteras

Asfaltado de carreteras - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Málaga ha aprobado la adjudicación por 5.215.809,14 euros de las obras del quinto plan de refuerzo de firmes que se realiza en la red provincial de carreteras. Se actuará en medio centenar de kilómetros de 17 vías y en la mayoría de los casos el plazo de ejecución será de entre dos y tres meses.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que en los últimos años queda patente el compromiso y la apuesta por la mejora y modernización de las carreteras que son competencia de la institución provincial.

"Mantenemos un ritmo de inversiones de unos 20 millones de euros anuales tanto en arreglos estructurales de las vías, como en trabajos de conservación y mantenimiento, planes de asfaltado y actuaciones del 'Plan Vía-ble'. Y a ello se une que este año vamos a poner en marcha un plan para mejorar la señalización horizontal de las carreteras, que se licitarán por 2,1 millones de euros. Todo ello contribuye a reforzar la seguridad vial", ha precisado Salado.

Además, ha recordado que la Diputación de Málaga tiene una red de 118 carreteras que suman 860 kilómetros y que son fundamentales para garantizar la movilidad entre los municipios del interior de la provincia, por lo que es prioritario que se encuentren en un estado óptimo.

Respecto a los planes de refuerzo de firme, ha indicado que en los tramos más deteriorados se procede inicialmente a efectuar una regularización del firme, además del posterior asfaltado. Y, en algunos casos, se reparan cunetas terrizas erosionadas que comprometen la estabilidad de la vía. Por último, se repone toda la señalización horizontal.

Salado ha explicado que con los cuatro planes de asfaltado anteriores más las actuaciones contempladas en el de este año se alcanzará el arreglo de 262 kilómetros de 65 carreteras.

PROYECTOS

En la Axarquía se actuará en seis carreteras, cuyas obras se han adjudicado por 1.677.570,26 euros. Se arreglarán la MA-3109 (El Borge-Almáchar), la MA-3113 (acceso a Benamargosa), la MA-3114 (Moclinejo-Almáchar), la MA-3203 (acceso a Cajiz desde la N-340a), la MA-4104 (acceso a Alcaucín desde la A-7205) y la MA-5103 (Árchez a Corumbela).

En el Valle del Guadalhorce se realizarán cinco obras adjudicadas por un total de 1.198.146,91 euros: en la carretera MA-3300 (Alhaurín de la Torre-Alhaurín el Grande, la MA-3303 (Coín a Puerto de Pescadores), la MA-3304 (de Cártama a Alhaurín el Grande), la MA-3403 (de Villanueva de la Concepción a Almogía) y la MA-4401 (de Valle de Abdalajís hacia Las Angosturas).

En la Serranía de Ronda, se mejorarán tres vías con obras que se han adjudicado por 845.025,59 euros: la MA-7402 (acceso a Acinipo desde la A-374), la MA-8301 (Estepona-Jubrique) y la MA-8306 (acceso a Benalauría desde la A-369).

Y en la zona de la Sierra Norte, comarca de Antequera y Guadalteba se harán mejoras en otras tres vías, adjudicadas por 1.495.066,38: la MA-5100 (de A-7201 a MA-5102), entre, la MA-5101 (de A-92 a MA-6414) y la MA-7404 (acceso a Cañete la Real desde la A-384).