Diputación de Málaga colabora e imprime catálogo de muestra 'Nazareno. II estación del Vía Crucis según Sánchez Mesa'

La vicepresidenta de Atención al Municipio y responsable del Cedma de la Diputación, María Francisca Caracuel, ha participado en la presentación del catálogo de la exposición 'Nazareno. II estación del Vía Crucis según Sánchez Mesa' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Atención al Municipio y responsable del Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (Cedma), María Francisca Caracuel, ha participado en la presentación del catálogo de la exposición 'Nazareno. II estación del Vía Crucis según Sánchez Mesa', una obra editada por el Cedma que plasma la muestra celebrada en febrero en la Iglesia de Santa María de la Encarnación de Vélez Málaga con motivo del 75 aniversario de la bendición y puesta al culto de Jesús Nazareno 'El Pobre'.

En este sentido, Caracuel ha recordado la implicación de la Diputación de Málaga en proyectos editoriales que permiten dar a conocer el patrimonio artístico y religioso de los municipios. "La edición, realizada en el Cedma, reúne textos, imágenes y recuerdos que no solo documentan una muestra, sino que refleja un testimonio cultural de Vélez-Málaga que permanecerá como referente en su Semana Santa y en el legado artístico andaluz", ha destacado la vicepresidenta.

El acto, que ha tenido lugar en el patio del convento de San Francisco, ha contado con la presencia del alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, y la hermana mayor de la Archicofradía del Pobre y la Esperanza, Inmaculada Carrera.

Lupiáñez ha puntualizado que "este catálogo no es solo un libro, es un documento que nos recuerda que la historia, la fe y la cultura de Vélez-Málaga se escriben con mayúsculas. Conserva la huella de una exposición que ha marcado un hito en nuestra ciudad y que nos conecta con la grandeza de Domingo Sánchez Mesa y con la importancia que su obra ha tenido en nuestra tierra".

Por su parte, la hermana mayor de la Archicofradía, Inmaculada Carrera, ha expresado su emoción al ver culminado el trabajo "este catálogo es el testimonio vivo de una exposición que nació del corazón de la Archicofradía y que ha permitido reencontrarnos con la obra de un artista irrepetible. Cada página refleja el esfuerzo, la devoción y el amor hacia Jesús Nazareno 'El Pobre', y es también un homenaje a todos los que han hecho posible este proyecto".

El catálogo recoge un retrato de Domingo Sánchez Mesa realizado por su hija, un emotivo prólogo de la hermana mayor titulado 'Domingo Sánchez Mesa. La fe tallada' y un texto del comisario de la muestra, José Alberto Ortiz Carmona, 'Domingo Sánchez Mesa en Vélez-Málaga: La emoción de un reencuentro'.

El núcleo central lo conforma un recorrido por las nueve imágenes que protagonizaron la exposición, acompañadas de reseñas explicativas y un conjunto de 55 fotografías realizadas por el fotógrafo cofrade Luis Manuel Gómez Pozo, que supo capturar la esencia y la fuerza de cada talla. La maquetación, obra de Alberto Santacruz Jurado, y la edición e impresión del Cedma, convierten la publicación en una pieza editorial de gran valor.