Diputación de Málaga convoca una nueva edición de 'Microclimas' con 120.000 euros para microproyectos de sostenibilidad

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, en rueda de prensa - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) - La Diputación de Málaga abre una nueva convocatoria de Microclimas 2026, destinando 120.000 euros en total para microproyectos de sostenibilidad en la provincia de Málaga.

Se trata de la segunda convocatoria de este programa contra el cambio climático que permitirá financiar proyectos en municipios menores de 30.000 habitantes, cuyos objetivos tengan que ver con el planteamiento de soluciones innovadoras a uno o varios retos relacionados con el cambio climático.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha explicado que las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva para la financiación total o parcial de estos proyectos de los que pueden ser beneficiarias entidades sin ánimo de lucro, así como empresas, personas físicas o jurídicas implantadas en la provincia que de Málaga. En esta ocasión la solicitud debe ser única, pudiendo presentar cada entidad un máximo de un microproyecto.

De hecho, Ortega ha informado de que cada entidad podrá recibir hasta 12.000 euros para financiar su proyecto en los ámbitos de movilidad, energía, agua, residuos, ordenación del territorio, urbanismo y edificación, sumideros naturales de CO2, eco innovación, así como actuaciones de sensibilización y concienciación, además de consultoría, estudios e investigaciones en materia de cambio climático.

Ortega ha destacado el resultado de la convocatoria anterior "que ha permitido conocer proyectos que desconocíamos y que incluso ayudan a otras entidades a ponerlas en marcha en otras zonas", por lo que ha hecho un llamamiento a nuevas propuestas para esta segunda edición.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Los gastos subvencionables serán los vinculados en exclusiva a la ejecución de los proyectos que incluyen recursos humanos, materiales y equipamientos, además de otros que se justifiquen como necesarios para la realización de actividades.

Estas subvenciones son incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de otras administraciones públicas o entidades privadas.

Los microproyectos tendrán un plazo máximo de un año para ejecutarse desde que se notifique la concesión de la subvención, ha indicado la Diputación en un comunicado.

SOLICITUDES, BASES Y CONVOCATORIA

El plazo para presentar las solicitudes será desde plazo para presentar las solicitudes será desde el día 22 de junio al 22 de julio, ambos inclusive.

Las bases y la convocatoria se pueden consultar en el Bopma número 97 del viernes 22 de mayo de 2026 y en el Bopma número 117 del viernes 19 de junio de 2026, respectivamente; o en la web malagaviva.org. En ella se incluyen los modelos necesarios para solicitar la participación en la convocatoria.

La presentación de candidaturas se realizará en el trámite específico que encontrarán en la Sede Electrónica de la Diputación de Málaga (sede.malaga.es).

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se iniciará la instrucción del procedimiento en la que se examinará la documentación presentada de las entidades solicitudes para verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios. Una vez designados los miembros de la Comisión de valoración se le dará traslado de la documentación para comprobar las solicitudes presentadas, antes de proceder a requerir a los interesados la subsanación.

Posteriormente se publicará el listado provisional de admitidos y excluidos con indicación de los defectos subsanables y motivos de inadmisión de la solicitud por incumplimiento de la normativa reguladora que rige estas subvenciones.

Por otro lado, han recordado que en la primera convocatoria del programa Microclimas se recibieron medio centenar de candidaturas. Finalmente, fueron diez las entidades seleccionadas. Entre las empresas y autónomos, Antonio Miguel Moret Gómez, HUB Terra Investigación y Tecnología, Agrow Analytics, 3D Geospace, Malagueña Forestal y, finalmente, Carmen Borrego Aguayo.

Las entidades sin ánimo de lucro con proyectos seleccionados fueron Fundación Grazalema 2030 Iniciativa Regenerativa, Asociación Wildcares SP, la Asociación de Educación Ambiental Bosque Animado y la Asociación de Monitores medioambientales Almijara.

Las entidades sin ánimo de lucro con proyectos seleccionados fueron Fundación Grazalema 2030 Iniciativa Regenerativa, Asociación Wildcares SP, la Asociación de Educación Ambiental Bosque Animado y la Asociación de Monitores medioambientales Almijara.