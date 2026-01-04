Diputación de Málaga destina 14,9 millones a construcción de aparcamientos e instalaciones deportivas en 23 municipios

Municipio de Parauta en Málaga. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha destinado 14,9 millones de euros a la construcción de aparcamientos en once municipios y a nuevos polideportivos o cubrición de pistas deportivas en otros doce pueblos. Se trata de una iniciativa que la institución provincial planteó a los municipios menores de 20.000 habitantes para que mejoraran este tipo de equipamientos.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que durante los últimos meses se han transferido a los municipios un total de 14.898.336,10 euros a través de subvenciones desde la Oficina de los Alcaldes para que sean los propios consistorios los que contraten y acometan los proyectos presentados. Y ha añadido que la subvención máxima concedida por municipio ha sido de un millón de euros.

A través de una nota, Salado ha subrayado que son infraestructuras y equipamientos muy importantes no solo para mejorar la calidad de vida de quienes viven en los pueblos, sino también para contribuir a su desarrollo y para luchar contra la despoblación.

En este sentido, ha incidido en que la falta de aparcamientos no solo perjudica a los vecinos, sino que también limita que más personas puedan visitar un municipio y quedarse más tiempo e incluso puede repercutir en la instalación de nuevos negocios.

"La Diputación de Málaga vuelve a demostrar una vez más que está volcada con los municipios más pequeños de la provincia, favoreciendo su progreso con planes como este, que hacen más atractivo vivir en un pueblo y visitarlo", ha resaltado.

Por lo que respecta a los aparcamientos, se han concedido subvenciones por un importe global de 6.679.023,64 euros a un total de once municipios, como son Algarrobo, Algatocín, Alpandeire, Cuevas de San Marcos, Jimera de Líbar, Jubrique, Montejaque, Parauta, Pizarra, Sedella y Villanueva de Tapia.

Salado ha detallado que los proyectos presentados por esos municipios prevén la creación de 414 plazas de aparcamiento. En algunos casos, se trata de aparcamientos subterráneos y, en otros, en superficie.

Y en cuanto a la línea de subvenciones para instalaciones deportivas, el importe total concedido ha sido de 8.219.312,46 euros para 12 municipios. En los casos de Alcaucín, Atajate, Canillas de Albaida, Cartajima, Igualeja, Istán, Montecorto, Salares y Serrato se trata de actuaciones para cubrición o cerramiento de pistas deportivas. Y en Casarabonela, Sierra de Yeguas y Yunquera se construirán nuevos polideportivos.