La Diputación de Málaga destinará 500.000 euros para seguir apoyando la contratación de personas desempleadas

La diputada de Empleo y Formación, Mª Carmen Márquez, presenta la convocatoria de subvenciones a empresas, autónomos y profesionales de la provincia para la contratación de personas desempleadas. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga pone en marcha un año más, a través del servicio de Empleo, una línea de ayudas económicas de 500.000 euros para la contratación de personas desempleadas.

Este lunes, 29 de junio, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinada a empresas, autónomos y profesionales de la provincia de Málaga para que las destinen a la contratación de personas desempleadas.

Así lo ha anunciado la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, que ha explicado que la finalidad de estas ayudas "es reactivar la economía e incentivar la contratación laboral mediante la concesión de una subvención a favor de aquellas empresas, autónomos y profesionales de Málaga o provincia que contraten a personas desempleadas con el fin de facilitar la recuperación económica y favorecer a la reincorporación al mercado de trabajo".

Márquez ha incidido en que "la Diputación sigue apoyando el incremento de oportunidades de empleo que faciliten el acceso al mercado de trabajo en la provincia, por ello, desde 2023 se han destinado dos millones de euros a este tipo de ayudas y se han realizado 215 contratos".

Podrán solicitar estas subvenciones las empresas, autónomos y profesionales que hayan formalizado o formalicen nuevos contratos laborales indefinidos o temporales a jornada completa o jornada parcial con personas desempleadas desde el 1 de enero del presente año o desde la fecha de presentación de la solitud de subvención (incluida esta). El plazo para presentar las solicitudes será desde mañana martes 30 de junio hasta el 20 de julio inclusive.

CUANTÍA MÁXIMA VARIARÁ SEGÚN MODALIDAD DE CONTRATO Y JORNADA LABORAL

Para los contratos a jornada completa, por contratos indefinidos para personas de hasta 44 años, no excederá de 9.000 euros y para los mayores de 45 años, 12.000 euros.

Para los contratos temporales, para las personas de hasta 44 años, 2.250 euros máximo por un periodo de contratación mínimo de seis meses, incrementándose la subvención en 375 euros por cada mes adicional completo, hasta un máximo de doce meses.

Para la contratación de personas de 45 años y más, 3.000 euros, por un periodo de contratación mínimo de seis meses, incrementándose la subvención en 500 euros por cada mes adicional completo, hasta un máximo de doce meses.

Asimismo, para los contratos a jornada parcial, la cuantía se calculará en proporción a las horas suscritas en relación a los contratos de jornada completa.

REQUISITOS DE BENEFICIARIOS Y PERSONAS CONTRATADAS

Los requisitos específicos que deben cumplir los beneficiarios son, entre otros, residir y desarrollar su actividad económica en la provincia de Málaga, no haber sido beneficiario de las convocatorias de concesión de subvenciones destinadas al 'Apoyo a la contratación de personas desempleadas', de la Diputación en las dos anualidades anteriores, siempre que no haya renunciado de forma total o parcial a la subvención concedida por motivos ajenos al solicitante y acreditar que el contrato objeto de subvención implica un aumento de plantilla.

Los requisitos específicos que deben cumplir las personas contratadas o a contratar, entre otros son: estar empadronado en Málaga o algún municipio de la provincial; estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo; que no sustituya a trabajadores que hubiesen estado contratados en los tres meses anteriores en la empresa bajo la misma modalidad contractual, para ocupar el mismo puesto de trabajo, salvo por renuncia voluntaria del trabajador o que aquellas relaciones laborales se hubiesen extinguido por alcanzar la duración máxima prevista en la legislación laboral aplicable.

El plazo de presentación de solicitud de subvención se iniciará este martes, 30 de junio a las 11,00 horas y finalizará a las 11,00 horas del día 20 de julio de 2026, ambos días incluidos, con una única solicitud por solicitante, en régimen de concurrencia no competitiva, en la forma y lugar establecidos en la convocatoria, preferentemente, a través del trámite específico configurado para la presente Convocatoria accesible en el enlace https://www.malaga.es/empleo/1420/com1_md2_cd-64365/subvenci....