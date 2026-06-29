Presentación del Festival 'De Plaza en Plaza' de Villanueva del Rosario - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

VILLANUEVA DEL ROSARIO (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga impulsa la VII edición del Festival 'De Plaza en Plaza' de Villanueva del Rosario (Málaga), una iniciativa cultural consolidada en la programación estival del municipio que se celebra del 30 de junio al 11 de julio y que ha sido presentada este lunes en la sede de la institución provincial.

El vicepresidente de Cultura, Educación y Juventud, Manuel López Mestanza, ha participado en la presentación junto al alcalde de Villanueva del Rosario, Ignacio Ramos, y la concejala de Cultura, Claudia Vegas, para dar a conocer una programación que llenará de actividad cultural distintas plazas y espacios públicos del municipio durante las noches de verano.

López Mestanza ha señalado que el Festival 'De Plaza en Plaza' "es una iniciativa importante para el municipio, porque no se trata solo de una programación cultural, sino de un punto de encuentro para que los vecinos se reúnan en torno a la cultura en las plazas, durante las tardes y noches de verano".

La programación se desarrollará prácticamente cada noche a partir de las 22,00 horas e incluirá propuestas de baile, circo, danza, música, teatro, pasacalles y actividades participativas.

Entre las citas previstas figuran el taller de salsa y bachata en el Parque de los Patos, el concierto de Diego Valdivia en la Plaza de España, el espectáculo de danza contemporánea 'Doma' en la Plaza de la Constitución, el pasacalles 'La Dama de los Trapos' desde la Plaza Nueva del Saucedo, el concierto de la AMC Saucedeña, el espectáculo 'Mareas' de la Escuela Municipal de Música y Danza Julia Parody, Circo Chicharrón y la propuesta teatral 'Sala de Espera' de La Canaleja.

López Mestanza ha subrayado que el festival "dinamiza la vida del pueblo, fomenta la convivencia entre distintas generaciones y contribuye a apoyar la actividad de los comercios, bares y restaurantes".

En este sentido, el vicepresidente ha incidido en que 'Plaza en Plaza' permite "acercar la cultura a todos los públicos de una forma gratuita y cercana, reforzando ese sentimiento de comunidad que tiene que haber en los pueblos".

Además, ha afirmado que se trata de "una actividad viva, participativa y atractiva, que demuestra que la cultura también es una herramienta para impulsar la economía local y fortalecer la identidad del municipio".

La iniciativa también cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y de la Red Andaluza de Teatros Públicos, lo que permite ampliar la presencia de propuestas escénicas y musicales en el municipio.

Asimismo, el festival mantiene su vinculación con el tejido cultural local mediante la participación de colectivos como la Escuela Municipal de Música y Danza Julia Parody, la Asociación Músico-Cultural Saucedeña y la Asociación Cultural La Canaleja.

Tras seis ediciones de crecimiento continuado, el Festival 'De Plaza en Plaza' se consolida como una de las principales citas culturales del verano en Villanueva del Rosario, reforzando el papel de la cultura como elemento de dinamización local, participación ciudadana, convivencia y promoción de los municipios de la provincia.