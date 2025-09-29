La Diputación de Málaga organiza más de 250 actividades durante todo octubre con motivo del XIV Mes del Mayor

José Santaolalla ha destacado que cada vez son más los municipios que se unen a este mes de celebración y homenaje organizando su día o semana dedicada a los mayores, y otros que ya lo celebraban lo reprograman para coincidir con la Diputación. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Más de 3.200 personas mayores de pueblos de menos de 20.000 habitantes participarán en seis encuentros comarcales, actividades, talleres...

MÁLAGA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga pone en marcha este miércoles, 1 de octubre, la 14 edición del Mes del Mayor, iniciativa incluida en el Plan contra la Soledad de las Personas Mayores con el que el ente provincial promueve el envejecimiento activo y combate la soledad no deseada entre los mayores de 65 años de la provincia. Para esta nueva edición se han programado 250 actividades de las que disfrutarán más de 3.200 personas.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Mayores, José Santaolalla, que ha destacado que cada vez son más los municipios que se unen a este mes de celebración y homenaje organizando su día o semana dedicada a los mayores, mientras que otros municipios que ya lo celebraban, pero en otras fechas, lo han reprogramado para hacerlo coincidir con el Mes del Mayor de la Diputación.

El auditorio Edgar Neville tiene previsto ser este miércoles el escenario de la gala de apertura, que reunirá a 400 vecinos sénior de la provincia y en la que, como en anteriores ediciones, se homenajeará a las personas que cumplen 100 años este 2025.

"Se trata de una actividad que tenemos marcada en rojo en el calendario y que organizamos con entusiasmo", ha asegurado el diputado, que ha detallado que entre las más de 250 actividades del programa destacan los seis encuentros comarcales que tendrán lugar en Algarrobo los días 8 y 9 de octubre; en Ardales el 16; en Cuevas de San Marcos los días 22 y 23, y en Tolox el 29 de octubre.

En ellos se reunirán los participantes de los Talleres de Ocio y Tiempo Libre que la Diputación tiene en marcha en los 86 municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia y en 24 pedanías.

En estos talleres se organizan excursiones, caminatas y actividades deportivas, y se imparten clases de alfabetización mediática, de imagen personal, de costura, de pintura, de manualidades...

Los trabajos realizados por los alumnos de estos talleres creativos se expondrán del 2 al 31 de octubre en el espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación, mientras que las prendas creadas en los talleres Mayores de la Costura se exhibirán en dos desfiles: uno de trajes típicos de la provincia el 17 de octubre en la plaza Ochavada de Archidona, y otro de mantones de Manila en Benamargosa en una fecha por concretar.

Además, se celebrarán a lo largo de todo el mes 65 talleres de alfabetización mediática, imagen personal y petanca; 86 rutas de senderismo de una y hora y media por diversos parajes naturales de la provincia; y visitas a la Cueva del Tesoro de Rincón de la Victoria y a espectáculos flamencos y de copla, humorísticos o ecuestres.

Las semifinales del concurso de talentos La Mayor Estrella tendrán lugar en Álora el 6 de octubre, en Montejaque el 14, en Yunquera el 20 y en Torrox el 27. La programación del Mes del Mayor se clausurará con la final del concurso el 31 de octubre en el auditorio Edgar Neville.