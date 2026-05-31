Diputación Málaga organiza una "variada agenda cultural" protagonizada por ciclo copla homenaje a Miguel de los Reyes

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MÁLAGA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha presentado una "variada programación cultural" para la próxima semana protagonizada por el ciclo de copla 'Miguel de los Reyes, memoria de un cancionero'. Actuaciones musicales, presentaciones literarias, talleres y exposiciones, completan la agenda que se desarrollará en la capital y los municipios de Árchez, Fuengirola, Benamargosa, Ronda, Benadalid y Rincón de la Victoria.

Tal y como ha destacado la institución en una nota de prensa, la Diputación Provincial de Málaga y Unicaja ponen así en marcha el ciclo de copla en homenaje a Miguel de los Reyes 'Memoria de un cancionero' al cumplirse 27 años de su fallecimiento. La gira contempla varios espectáculos que arrancarán el próximo 5 de junio, viernes, en el auditorio Edgar Neville de Málaga (calle Pacífico, 54), posteriormente recorrerá Álora (Teatro Tomás Salas), el 12 de junio; Archidona (Auditorio Municipal 'José Luis Miranda'), el 20 de junio; Nerja (Centro Cultural Villa de Nerja), el 27 de junio, y Comares (Plaza Balcón de la Axarquía), el 3 de julio. En todos los lugares la entrada es gratuita para el público.

En el espectáculo participarán Rocío Alba, Celia López, José Ortiz, Araceli González y Macarena Albarracín, con el acompañamiento de la orquesta dirigida por el maestro Pedro Gordillo, autor de los arreglos musicales y de algunas letras inéditas que se estrenarán en esta gira, mientras que presentará los conciertos el periodista Pepelu Ramos.

BIBLIOTECA CÁNOVAS DEL CASTILLO

También la Biblioteca Cánovas del Castillo (calle Ollerías, 34) acoge una nueva cita del 'Taller de escritura juvenil' para jóvenes de 13 a 18 años. El objetivo es ayudar a los jóvenes escritores en su formación literaria, fijando conceptos como el resumen, los personajes, la estructura en tres actos y las escenas, mejorando la comunicación por escrito.

El jueves 4 de junio a las 19,00 horas, en la sala de conferencias de la Biblioteca Cánovas del Castillo, tendrá lugar la presentación del libro 'Tras mis huellas' de la poeta Isabel Romero correspondiente a la Colección Tania Poesía, que ella misma dirige. Está publicado por la editorial Anáfora. La entrada libre hasta completar aforo.

Asimismo, el viernes 5, a las 19,00 horas, será el turno de Luisa Daniela Fernández Madrid que presentará su libro 'Espejos de tinta. Entre la realidad y la ficción'. Está publicado por la editorial Diversidad Literaria. Dirigido a todos los públicos. La entrada será libre hasta completar el aforo.

La Orquesta Sinfónica de Málaga participa en el II Festival de la Guitarra Ciudad de Málaga con su espectáculo 'España en Aniversario', con el que rinden homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento y a Joaquín Rodrigo en el 125. Será el 3 de junio, a las 20,30 horas, en el Teatro Cervantes.

CULTURAMA EN LA PROVINCIA

La compañía malagueña La Carpa Teatro con su espectáculo 'A Mares' visita la localidad malagueña de Árchez el próximo 3 de junio. Este pasacalles desfilará por el municipio, con salida desde la plaza principal a partir de las 18,30 horas.

Los actores crearán una "experiencia visual y emocional" que transportarán a los espectadores a las profundidades del océano, llenando las calles de vida marina, colores vibrantes y una atmósfera mágica.

La Azotea del Ayuntamiento de Fuengirola (laza de España, 1) acoge el 4 de junio, a las 21,00 horas, una nueva sesión del ciclo del Centro del 27 'Tecleando el Misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas' con el poeta Álvaro Galán, acompañado por la música de Masha Ocean Quartet. Entrada libre hasta completar aforo.

Emilio Ortigosa lleva su espectáculo musical 'Dos tamborileros' a la tradicional romería de la Virgen de la Purísima de Benamargosa, que se celebra el viernes 5 de junio. A las 19,00 horas saldrá desde la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación y hará un recorrido hasta el recinto de la Romería.

Paco Seco lleva su espectáculo 'La magia y el misterio de la guitarra española' al X Ronda International Guitar Festival. Será el 6 de junio, a las 19,00 horas, en la Biblioteca de la Maestranza de Ronda, con entrada libre.

La banda malagueña Sonido Internacional participa en el V Festival de Músicas Alternativas '40 de mayo, músicas desde el atardecer' de Benadalid. Rancheras y corridos, rumba, reggae y ska. "Todo cabe en el proyecto de esta banda" nacida en 2006 en Málaga que actuará el próximo 6 de junio en el merendero 'El Piche' (Benadalid) a partir de las 20,00 horas con entrada libre.

La "mítica banda malagueña" Tabletom cumple 50 años sobre los escenarios, una realidad que siguen celebrando con su proyecto 'Una gira de vé en cuando'. El 6 de junio participan en el V Festival Benalrock 2026 del municipio de Rincón de la Victoria (entrada de Benagalbón). Entrada gratuita.

EXPOSICIONES

Además, 'Realismo mágico' de la artista Maribel Alonso reúne cerca de 80 cuadros de todas las épocas pictóricas. Esta exposición es un recorrido por su trayectoria y una invitación formal a que el público se mueva entre sus colores vívidos y sus geometrías anímicas.

Se podrá visitar desde el 2 de junio al 20 de septiembre, de lunes a sábados de 10,00 a 20,30 horas. La inauguración será el martes 2 de junio a las 18,30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

Por otra parte, el espacio expositivo de la Diputación Provincial de Málaga Pacífico 54 acoge la muestra colectiva 'En clave de luz', organizada por Aula 7 hasta el 10 de julio. Compuesta por 79 piezas realizadas por fotógrafos miembros de Aula 7, tiene en la música y en el baile el eje común de su temática. Puede visitarse de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas. Festivos cerrado.

Con ocasión del Centenario de la Revista Litoral la Diputación de Málaga, a través del Centro Cultural Generación del 27, el MVA acoge una gran exposición para conmemorar los cien años de una de las revistas de poesía, arte y pensamiento más influyentes de la lengua española.

'Litoral cien años. Generación del 27-Generación Litoral' quiere ser el mejor homenaje que se le puede rendir a esta publicación que nació en noviembre del 26 y que ha logrado sobrevivir y mantenerse viva en sus diferentes etapas hasta la actualidad.

La exposición permanecerá abierta hasta el 26 de junio y la entrada es libre hasta completar aforo. El horario de visitas es de lunes a viernes de 10,00 a 21,00 horas. Festivos cerrado.