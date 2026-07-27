La Diputación de Málaga pone en marcha un canal de Whatsapp para anunciar las novedades de El Caminito del Rey

La Diputación pone en marcha un canal de Whatsapp para anunciar las novedades de El Caminito del Rey - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha puesto en marcha un canal de WhatsApp para que los ciudadanos puedan recibir información de última hora sobre El Caminito del Rey.

En concreto, se trata de un nuevo servicio impulsado por el Área de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la institución provincial que ofrecerá información útil a los visitantes de este espacio natural de forma gratuita, rápida, eficiente y no intrusiva.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, quien ha animado a todas las personas que tengan previsto visitar El Caminito del Rey a unirse a este canal de difusión a través del enlace https://whatsapp.com/channel/0029Va97ll3BadmdK5Albn3z.

Ha informado de que "a través de esta herramienta, los usuarios recibirán alertas sobre cambios de horario o cierres por cuestiones meteorológicas, como ha ocurrido recientemente a consecuencia de la ola de calor, o en otras ocasiones debido al viento o a las fuertes lluvias. Asimismo, se informará sobre la venta de entradas y otras novedades para que quienes tengan previsto visitar El Caminito del Rey puedan planificar su experiencia con toda la información actualizada".

Este nuevo canal de WhatsApp complementa los servicios de información que ya ofrece El Caminito del Rey a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, facilitando una comunicación más directa e inmediata con los usuarios.

En la actualidad, El Caminito del Rey suma más de 154.800 seguidores en sus distintos perfiles de redes sociales. En Facebook (Caminito del Rey) cuenta con 73.536 seguidores; en X (@CaminitoDelRey_), con 4.599; en TikTok (@caminitodelreyoficial), con 2.226; en Instagram (@caminitodelrey), con 65.600; y en Telegram (@Caminitodelrey), con 8.940.