Diputación de Málaga programa actividades culturales para agosto con espectáculos de circo, teatro y música en directo

Imagen del grupo musical Fitovoltaje. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El área de Cultura de la Diputación continúa programando actividades en la provincia de Málaga y para la próxima semana contempla una agenda para todos los públicos con espectáculos de circo, teatro y música en directo gratuitos en Genalguacil, Alcaucín, Jimera de Líbar, Jubrique, Cartajima, Montejaque y Carratraca. Asimismo, sigue vigente la oferta expositiva en el centro cultural MVA, en el espacio expositivo de calle Pacífico 54 y el MAD de Antequera.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la agenda arrancará el miércoles 5 de agosto en la plaza de la Constitución de Genalguacil. La compañía Petit Teatro presentará su espectáculo 'Tiriticlown' en el ciclo Noches al Fresco del municipio. Pensado para disfrutar en familia, a partir de las 22,00 horas, propone un viaje al universo del 'clown' clásico desde una mirada contemporánea, combinando humor gestual, improvisación y participación del público con el flamenco como hilo conductor.

Por su parte, el jueves 6 de agosto, Alas Circo aterrizará en Alcaucín con 'Cateura' a las 20,00 horas, en la plaza del municipio. Inspirado en la problemática de los residuos y la contaminación de los océanos, el espectáculo combina circo, teatro físico y manipulación de objetos para construir una historia llena de humor, emoción y conciencia ambiental. A través de un lenguaje visual accesible para todos los públicos, la compañía invita a reflexionar sobre la importancia del cuidado del planeta. Se trata de una propuesta que demuestra cómo el circo contemporáneo puede convertirse también en una herramienta para sensibilizar y generar diálogo desde el entretenimiento.

En otro escenario, concretamente en Jimera de Líbar, La Carpa Teatro tomará el municipio con el pasacalles 'A Mares' a partir de las 21,00 horas y salida desde La Fuente. Propondrá un viaje visual inspirado en el mar y en sus criaturas, donde personajes de gran formato, coloridos elementos escénicos y animación interactúan con el público para transformar el espacio urbano en un universo fantástico.

'A Mares' invita a vivir una experiencia colectiva en la que teatro, movimiento y artes de calle convierten el municipio en un escenario abierto, con la vida marina como protagonista, colores vibrantes y una atmósfera mágica. Un espectáculo que transporta a los espectadores a las profundidades del océano. Con trajes brillantes y elegantes, y con impresionantes accesorios inspirados en el mar, los artistas de La Carpa crean una experiencia visual y emocional inolvidable.

El turno para la música en directo llegará el sábado 8 de agosto en Jubrique, que continua con su programación relativa al III Festival de Poesía y Música 'Abolongo', con la visita del cantante, compositor y escritor Huecco, que ofrecerá un concierto a las 00,30 horas en la Plaza de Andalucía.

Con una trayectoria consolidada en la música española, Huecco ha sabido construir un estilo propio en el que confluyen el rock, el mestizaje, el pop y los ritmos latinos, dando lugar a un directo enérgico y cercano. Temas como 'Pa' mi guerrera', 'Reina de los angelotes', 'Se acabaron las lágrimas' o 'Mirando al cielo', forman parte de un repertorio que ha conectado con públicos de distintas generaciones.

Su participación en el festival aporta una propuesta musical de gran fuerza escénica a un encuentro que apuesta por el diálogo entre la poesía y la música, acercando la cultura a los municipios de la provincia y convirtiendo los espacios públicos en escenarios de convivencia y creación.

El mismo día, la banda malagueña Fitovoltaje rendirá tributo a Fito y Fitipaldis en Cartajima, en la plaza Virgen del Rosario a partir de las 23,30 horas. El mismo sábado 8 de agosto, en Montejaque actuarán Los Tirantitos, con su directo lleno de energía, frescura y buen humor dentro de la programación de su Semana Cultural. La banda combina el pop y el rock con influencias del mestizaje, con canciones basadas en rumbitas y flamenquito, recogiendo un repertorio muy amplio para llegar a públicos de todas las edades, con temas de toda la vida y actuales muy conocidos que conectan con un público amplio y convierten cada concierto en una auténtica celebración. Una cita para bailar, cantar y compartir una noche de música en vivo en el corazón del municipio, concretamente en la Plaza de la Constitución a partir de las 23,30 horas.

Y por último, Emilio Ortigosa participa con su espectáculo 'Dos Tamborileros' en las fiestas patronales de Carratraca el 9 de agosto a las 10:00 horas. Saldrá desde la Iglesia Nuestra Señora de la Salud y hará un recorrido hasta el Arroyo de Las Cañas.

El espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acoge del 23 de julio al 11 de septiembre la exposición 'Presencias 61. Arte Sostenible', de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga. Esta nueva colectiva presenta casi medio centenar de obras de diferentes técnicas, tamaños y formatos con la que Aplama rinde homenaje al arte sostenible. El horario de visitas es de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas. Festivos cerrados. Entrada libre.

Asimismo, también comparte espacio la exposición fotográfica 'El corazón de la Brigada' se adentra en la labor humana y profesional de los bomberos forestales del Infoca. La muestra, compuesta por 23 fotografías, podrá visitarse hasta el 29 de agosto en la sede de la institución provincial (espacio expositivo Pacífico).

'El corazón de la Brigada' acerca al público una realidad que, en muchas ocasiones, solo se contempla desde la distancia, a través del humo, de las imágenes de los medios aéreos o de los datos incluidos en los partes de emergencia. El proyecto pone el foco en quienes forman parte de los operativos de extinción y muestra la dimensión personal de un trabajo marcado por el riesgo, la preparación, el compañerismo y la vocación de servicio. La entrada es libre y puede visitarse de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas. Festivos cerrados.

La muestra 'Realismo mágico' de la artista Maribel Alonso reúne en el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) cerca de 80 cuadros de todas las épocas pictóricas. Esta exposición es un recorrido por su trayectoria y una invitación formal a que el público se mueva entre sus colores vívidos y sus geometrías anímicas. Se podrá visitar hasta el 20 de septiembre, de lunes a sábado, de 10,00 a 20,30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

INT25. Se trata de una exposición de las diferentes obras realizadas por el alumnado del Máster Universitario de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA) durante el curso 2024-2025.

La exposición, que acoge una amplia variedad de propuestas artísticas a través de diferentes medios como la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía, el vídeo o la instalación, entre otros, se podrá visitar en el Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA) de la Diputación de Málaga hasta el 23 de septiembre de 2026. La entrada es libre y los horarios de visitas son: julio y agosto de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas. Septiembre de 10,00 a 20,00 horas. Cerrado del 17 al 21 de agosto y el 8 de septiembre.