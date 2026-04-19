Diputación de Málaga programa una agenda cultural protagonizada por actividades relacionadas con el Día del Libro

Diputación programa una agenda cultural protagonizada por actividades relacionadas con el Día del Libro - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha programado para la próxima semana una agenda cultural formada por talleres, presentaciones literarias, charlas, exposiciones y actividades relacionadas con el Día del Libro, que se desarrollarán en la capital y varios municipios de la provincia.

Así, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece una nueva sesión de su servicio exclusivo de consultoría para la resolución de conflictos familiares de la mano de Jorge Álvaro Recena. La consultoría es individualizada y está dirigida a cada familia de manera personalizada.

El jueves 23 de abril a las 17,30 horas, en su sala multiusos, este centro ofrece un taller para diseñar marcapáginas personalizados junto a Ana María Mena Alférez. "Una actividad creativa y relajante para disfrutar del Día del Libro y llevarse a casa un marcapáginas único", han destacado desde la Diputación en una nota.

Para participar en las actividades de la Biblioteca Cánovas del Castillo es necesario realizar una reserva previa en https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/

El viernes 24 de abril a las 19,00 horas, en la sala de conferencias de dicha biblioteca, tendrá lugar la presentación del cómic del autor malagueño Frankman Román 'File number 2: El culto olvidado', publicado por Cartem Cómics, dirigido a público adulto y amantes de la novela negra, el thriller y el diseño gráfico. La entrada será libre hasta completar el aforo.

En cuanto al Centro Cultural Generación del 27 acoge el espectáculo de teatro poético 'Artilogios' el 21 de abril a las 20,30 horas. Mezcla de teatro poético y juglaría contemporánea creado por Oswaldo Felipe (PAI), combina poemas de autores reconocidos con inventos mecánicos y robóticos.

"Con un tono tierno y preciso, la obra convierte la ciencia en magia, utilizando artefactos para marcar el ritmo de rimas y juegos de palabras", han indicado, apuntando que la entrada es libre hasta completar aforos.

Otra actividad del Centro del 27 es el espectáculo poético-musical 'Las mujeres del 27' que se representará en el MVA el 23 de abril a las 19,00 horas. Natalia Calderón se encarga de rescatar del olvido a las mujeres que le dieron voz. Es una apuesta por la poesía en vivo, por la diversidad cultural, por el jazz en castellano y, sobre todo, por la visibilización de las mujeres. La entrada es libre.

Asimismo, la Asociación Zegrí y Culturama llevan a la provincia la conferencia 'Málaga, ciudad de Al-Ándalus', impartida por Salvador Jiménez Morales, historiador y presidente de la Asociación Cultural Zegrí, que analizará el legado andalusí en Málaga.

Esta semana será el turno de Casarabonela el día 21 de abril a las 18,00 horas en el salón de Actos Edificio Casaracultura Francisco Castellano. Posteriormente, el 23 visitará el auditorio municipal de Totalán, a las 18,00 horas; y el 24 de abril, a las 19,00 horas, estará en el Antiguo Hospital de la Caridad de Coín. La entrada para asistir a las charlas es libre hasta completar aforo.

Asimismo, Lola Mento anima a la lectura a los más pequeños de Cuevas de San Marcos con trucos mágicos y divertidos. Será el 22 de abril, a las 10,00 horas, la Biblioteca Municipal de Cuevas de San Marcos acoge este espectáculo de animación a la lectura en el que la magia y los cuentos se van mezclando para hacerlo todo mucho más divertido, ameno y didáctico. La entrada es libre hasta completar aforo.

Por otro lado, el Salón de actos del CEIP Nuestra Señora del Rosario de Teba acoge la representación 'La Pícara de Cervantes' el 24 de abril a las 18,00 horas. Aida Santos-Allely se mete en la piel de 'La pícara de Cervantes' para narrar en verso una comedia de aventuras y desventuras, trasladando a la época del autor de 'El Quijote'. Una selección y adaptación del teatro y entremeses en verso de Cervantes. Entrada libre hasta completar aforo. El 25 de abril visitará la Casa de la Cultura de Pizarra, a las 18,00 horas. La entrada para ambos espectáculos es libre.

La compañía malagueña La Carpa Teatro con su espectáculo 'A Mares' visita el municipio de Benaoján el 23 de abril. Este pasacalles desfilará por la localidad, con salida desde la Avenida hasta plaza San Marcos a partir de las 18,30 horas. Los actores crearán una experiencia visual y emocional que transportarán a los espectadores a las profundidades del océano, llenando las calles de vida marina, colores vibrantes y una atmósfera mágica.

La compañía Ángeles de Trapo lleva su espectáculo familiar 'Escondidos en la fuente' a La Viñuela el 24 de abril a las 9,30 horas. El artista callejero y sus amigos los animales, tendrán que unir sus fuerzas para luchar y librarse así de estos molestos personajes, con la esperanza de que la fuente, vuelva a ser la misma de antes.

La cantaora Antonia Contreras actúa en la Peña Flamenca Pepe de la Isla de Coín el 25 de abril con su espectáculo 'Madera noble'. Será a las 22,00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo. Por otra parte, la cantaora malagueña Rosi Campos actúa con su 'Recital flamenco' el sábado 25 de abril, a las 19,00 horas, en la plaza de la Torre Derecha de Algarrobo Costa dentro de las actividades de la Semana Cultural 2026.

EXPOSICIONES

En cuanto a las exposiciones, hasta el 17 de mayo el MAD de Antequera acoge la creación del artista argentino afincado en Málaga Andrés Montesanto. La muestra 'El lenguaje del hormigón' reúne 17 esculturas realizadas con este material como protagonista y con las que ahonda en la relación con el hormigón a lo largo de su trayectoria artística.

Por su parte, el Ateneo de Málaga expone la muestra 'Cinco lobitos' del artista visual Lazarus, un proyecto expositivo que cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura de la Diputación. Comisariada por Sergio Croma, podrá visitarse hasta el 17 de abril.

Ofrece una exploración visual única de la Semana Santa de Málaga compuesta por veinte imágenes que han sido seleccionadas entre más de doscientas fotografías tomadas de forma espontánea durante distintos momentos de la Semana Santa malagueña.