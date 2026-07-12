La Diputación de Málaga programa una veintena de actividades culturales para la próxima semana

Cartel de la muestra 'Realismo mágico'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga presenta una variada programación cultural para la próxima semana compuesta por actuaciones musicales, talleres, charlas y exposiciones, que se desarrollarán en la capital y los municipios de Torremolinos, Cuevas de San Marcos, Benaoján, Salares, Cuevas Bajas, Rincón de la Victoria, Cortes de la Frontera, Faraján, Comares, Colmenar y Alhaurín de la Torre.

Así, este lunes, 13 de julio, a las 10,00 horas, la sala multiusos de la Biblioteca Cánovas del Castillo acoge un taller de programación para diseñar videojuegos en compañía de Francisco Javier Fernández Roldán, según ha detallado la Diputación en una nota.

La 'masterclass' de programación de videojuegos se realizará a través de Roblox Studio. Durante el curso, los participantes comprenderán la lógica de la programación mientras desarrollan sus propios mundos y experiencias interactivas, todo ello en un entorno visual e intuitivo mediante el lenguaje Lua.

La actividad está orientada a menores de 6 a 10 años, y las inscripciones para participar en ella se pueden realizar desde la web 'https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/'

Por otro lado, el jueves, 16 de julio, la Banda de Música Cruz del Humilladero participa en la Feria del Carmen de Torremolinos a partir de las 19,00 horas. Su actuación tendrá lugar en la popular barriada de La Carihuela, con entrada libre.

También el 16 de julio, a las 11,30 horas, la Coral Santa María de la Victoria ofrece un concierto en la Iglesia de San Marcos Evangelista de Cuevas de San Marcos. Fundada en 1969, la formación se encarga de difundir la música coral, tanto en la ciudad como en la provincia de Málaga. Colabora con la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga en sus temporadas musicales.

Por su parte, el pianista Diego Valdivia ofrece su nuevo espectáculo 'Piano y Tacón Cuarteto Fusión' en Benaoján dentro de su programa de verano. Será el 16 de julio, a las 22,00 horas. Se trata de un concierto fusión de piano acompañado de un set completo de percusión, guitarra española y bailaor.

Hasta el 24 de julio, la Diputación de Málaga celebra la III edición del Festival Itinerante de Narración Oral 'Una provincia de cuento', que visitará esta semana el municipio de Salares. La primera cita será el jueves 16 de julio, a las 22,00 horas, en el Patio de la Iglesia de Salares. Diego Magdaleno estará a cargo de la actividad 'Historias de Salares', donde se narrarán cuentos basados en historias locales y los relatos se conformarán con los recuerdos que personas de cada localidad han contado.

La siguiente actividad del Festival Itinerante de Narración Oral será el viernes 17 de julio a las 22,00 horas, con salida desde la Plaza de la Mezquita, donde Estrella Ortiz guiará en un 'Paseo con cuentos y música' que contará también con el músico Don Jozelito tocando la flauta y el tamboril.

El sábado, 18 de julio, a las 22,00 horas, en el Patio de la Iglesia de Salares tendrá lugar la última cita de dicho Festival Itinerante de Narración Oral en el municipio, también con Estrella Ortiz.

Por su lado, la Noche Flamenca de Cuevas Bajas contará con dos voces de excepción, la de la gaditana Remedios Reyes y la del marbellí Cancanilla de Málaga. Ambos iluminarán con su arte la Plaza de la Constitución del municipio a partir de las 23,00 horas del viernes, 17 de julio.

'Super Heavy Sound', por su parte, revive en la Finca El Portón la música de baile afroamericana de los años 70. Conjugando la energía juvenil con la experiencia de sus veteranos, la banda cuenta entre sus miembros con algunos de los músicos más destacados de la actual escena malagueña. Actuarán el viernes 17 de julio, a las 21,00 horas, en Alhaurín de la Torre, en la Plaza Antonio Romero --Finca El Portón--, con entrada libre hasta completar aforo.

El 18 de julio, a las 11,30 horas, el grupo Electroduendes llevará sus versiones de grandes éxitos del pop en español al X Concurso Nacional de Cortadores de Jamón 'Trofeo Domingo el Pastor' en Cortes de la Frontera.

'Composiciones dos tercios 2/3' es un espectáculo donde teatro, música y poesía "se entrelazan para forjar un mundo alterno, un lugar radiante donde lo imposible florece con gracia". Esta actividad, organizada por el Centro Generación del 27, se realizará en el Parque de La Batería de Torremolinos el sábado 18 de julio, a las 21,30 horas. La entrada es libre.

También el sábado, la Joven Orquesta Provincial de Málaga ofrecerá un concierto a las 21.00 horas, en la Plaza de Andalucía de Faraján en el que interpretará un variado programa compuesto por obras de Federico García Lorca, Manuel de Falla, Cristóbal López Gándara, A. Márquez, Pablo Luna y Gerónimo Giménez.

Y la panda Primera de Comares participa el 18 de julio en el Festival de Verdiales de la localidad de Comares con una actuación que se desarrolla a partir de las 20,00 horas en la plaza Balcón de la Axarquía y en la plaza De Los Verdiales. El festival rescata cada año a mediados del mes de julio la tradición folclórica más ancestral de Málaga, rinde homenaje al peculiar estilo comareño e incluye, además de la actuación de diversas pandas, degustaciones de vino del terreno y productos típicos de la comarca.

El XXXIII Concurso de Cante Flamenco Arrierito de Colmenar contará con la actuación de la bailaora Sandra Cisneros, con su espectáculo 'Retrechera'. Tendrá lugar el 18 de julio a las 23,30 horas en la Peña Flamenca El Canario.

Por su parte, la banda Quimirock lleva hasta la Feria de Rincón de la Victoria su espectáculo 'El Equipaje de los Sueños' el jueves 16 de julio, a partir de las 12,00 horas.

La panda Primera de Benagalbón participará en la Feria del Carmen del municipio de Rincón de la Victoria con una actuación que se desarrolla a partir de las 12,00 horas en el Recinto Ferial del municipio. A Continuación, Emilio Ortigosa será el encargado de lleva su espectáculo musical 'Dos tamborileros' acompañando el paseo a caballo por las calles del interior del municipio que partirá desde la plaza Al Andalus a las 13,00 horas.

El dúo malagueño Ortigosa cierra la Feria del Rincón de la Victoria con su espectáculo 'Ortigosa en concierto' ('formato full'). Será el domingo 19 de julio, a partir de las 19,00 horas, en la plaza Al Andalus de Rincón de la Victoria.

EXPOSICIONES

Por otro lado, la exposición fotográfica 'El corazón de la Brigada' --que se adentra en la labor humana y profesional de los bomberos forestales del Infoca--, está compuesta por 23 fotografías y podrá visitarse hasta el 29 de agosto en la sede de la institución provincial, en el espacio expositivo 'Pacífico'. La entrada es libre y puede visitarse de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas, si bien los días festivos está cerrado.

Por su parte, la muestra 'Realismo mágico' de la artista Maribel Alonso reúne en el MAD de Antequera --calle Diego Ponce, 12-- cerca de 80 cuadros de todas las épocas pictóricas. Se podrá visitar hasta el 20 de septiembre, de lunes a sábados de 10,00 a 20,30 horas. La entrada libre hasta completar el aforo.

Además, la muestra INT25 llega al MVA. Se trata de una exposición de las diferentes obras realizadas por el alumnado del Máster Universitario de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA) durante el curso 2024-2025.

La exposición, que acoge una amplia variedad de propuestas artísticas a través de diferentes medios como la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía, el vídeo o la instalación, entre otros, se podrá visitar del 10 de julio al 23 de septiembre de 2026. La entrada es libre y los horarios de visitas son, en julio y agosto de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas, mientras que en septiembre de 10,00 a 20,00 horas, y estará cerrada del 17 al 21 de agosto y el 8 de septiembre.