La Diputación de Málaga renueva la sala multisectorial del centro Virgen de la Esperanza

La Diputación renueva la sala multisectorial del centro Virgen de la Esperanza - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, ha visitado el Centro Virgen de la Esperanza de la Diputación, residencia y centro de día para personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, situado en la calle Godino de la capital.

La visita ha tenido lugar con motivo de la renovación de su sala multisensorial, puesta en marcha en el año 2018. Tras ocho años de funcionamiento, se han sustituido o reparado algunos de sus elementos, que ya se encontraban deteriorados por el paso del tiempo. Asimismo, se ha actualizado la formación de su personal técnico, con una inversión total de 3.200 euros.

Esta sala permite a los usuarios explorar, comprender y comunicarse de manera más eficaz, así como responder de forma más adecuada a su entorno. Gracias al sistema SHX, encuentran en ella un espacio donde interactuar de forma primaria a través de los sentidos y el movimiento, sin necesidad de una actividad cognitiva elaborada.

Se trata, por tanto, de un espacio diseñado con elementos que proporcionan estimulación sensorial y permiten adecuar los estímulos, controlar el ruido, la iluminación o la temperatura, entre otros aspectos. Es un entorno agradable, seguro y accesible tanto a nivel físico como cognitivo, que favorece la atención y promueve la exploración y las sensaciones de bienestar.

Por último, Martín ha recordado que el objetivo de la Diputación "es contribuir plenamente al desarrollo de las habilidades intelectuales de los usuarios, fomentar su participación social, mejorar su bienestar personal y favorecer su interacción con el entorno, para que puedan desenvolverse con mayor autonomía en las actividades de la vida diaria".