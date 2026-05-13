El dispositivo de atención a las personas afectadas por las borrascas registra más de 5.300 atenciones en Málaga

Reunión mantenida en Casares, a la que aistió el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, en marzo en relación con el dispositivo de atención a personas afectadas por las borrascas. - SUBDELEGACIÓN

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.351 consultas han sido atendidas hasta el 11 de mayo en las oficinas de atención integral ubicadas en las localidades malagueñas de Casares y Benaoján y en la Subdelegación del Gobierno en Málaga tras resultar afectadas por las borrascas Leonardo y Marta el pasado mes de febrero.

Así, del número total, han destacado que en la oficina instalada en el municipio malagueño de Casares se han registrado, desde el 4 de marzo, 1.531 atenciones a ciudadanos afectados por las borrascas, mientras que en la oficina de la localidad malagueña de Benaoján el número de atenciones se ha incrementado hasta 2.851.

Por su parte, en la Subdelegación del Gobierno, cuya oficina comenzó a informar el 2 de marzo, se han atendido 969 consultas. En total, por tanto, se han registrado 5.351 atenciones a las personas afectadas en la provincia de Málaga, ha indicado la Subdelegación en un comunicado.

Por otro lado, han recordado que la Administración General del Estado mantiene operativo el dispositivo de atención dirigido a las personas afectadas por las borrascas Leonardo y Marta en distintos municipios de Andalucía, tanto en las unidades habilitadas en las subdelegaciones del Gobierno, como en las oficinas de atención integral ubicadas en los municipios más afectados, cuya gestión corre a cargo de la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Estas actuaciones consisten en prestar apoyo administrativo en la gestión de las ayudas aprobadas por Consejo de Ministros a través Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero por el que se establecen medidas para la reparación de los daños ocasionados.

Además de la información, asesoramiento y tramitación a particulares, empresas y autónomos, también se está atendiendo a los ayuntamientos que pueden acogerse al paquete de ayudas, por importe de 2.000 millones de euros, para afrontar la reparación al 100% de sus infraestructuras municipales tras el paso de los temporales, para obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o provincial, tras su inclusión en la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial, de 20 de marzo de 2026 (BOE 21 de marzo).

Estas ayudas son complementarias a las contempladas por el Ministerio del Interior para sufragar los gastos en que hayan incurrido las entidades locales para hacer frente a situaciones de emergencia para garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales --reguladas en la Orden INT/305/2026, de 27 de marzo, BOE 2 de abril--, y cuyas solicitudes deberán presentarse en la sede electrónica del Ministerio del Interior.

El resto de municipios que hayan resultado damnificados podrán acogerse a las ayudas ordinarias, previstas en el RD 307/2005, han recordado.

DISPOSITIVO DE ATENCIÓN EN ANDALUCÍA

Por otro lado, han recordado que el operativo desplegado está integrado por 14 oficinas de atención integral situadas en los municipios más afectados, así como por unidades habilitadas en las subdelegaciones del Gobierno, una en cada capital de provincia.

En la provincia de Cádiz se encuentran abiertas cuatro oficinas en Grazalema, San Roque, Jerez de la Frontera y Villamartín. Por su parte, la provincia de Granada cuenta con tres oficinas en los municipios de Cenes de la Vega, Huétor Tájar y Órgiva.

En Jaén se han establecido dos, una en Cazorla y otra Orcera; dos más en la provincia de Málaga, concretamente en Benaoján y Casares; y otras dos en la provincia de Córdoba, en Palma del Río y Pozoblanco. Por último, la provincia de Almería también se ha dotado con personal especializado en la tramitación de las ayudas en el municipio de Cuevas del Almanzora.

En todas las oficinas se cuenta con personal de la Administración General del Estado y con medios y efectivos de Tragsa, en coordinación con los ayuntamientos. Igualmente, están operativas las 417 oficinas de Correos distribuidas por las zonas afectadas.

La atención se presta de forma presencial, telefónica y electrónica, tanto para la resolución de consultas como para la gestión de citas previas. También a través del programa 'Administración cerca de ti' presta atención directa en aquellos casos en los que las personas afectadas no pueden desplazarse.

Además, cada persona usuaria dispone de personal de referencia para el seguimiento de su caso, con el fin de facilitar la tramitación de los procedimientos.