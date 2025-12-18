El distrito Este programa distintas actividades para todos los públicos con motivo de la Navidad

El concejal delegado del distrito, Carlos Conde, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El distrito Este ha programado diversas actividades para todos los públicos con motivo de la Navidad. La programación incluye fiestas infantiles, conciertos navideños, campañas solidarias, además de concursos de belenes y decoración de escaparates.

La Gran Cabalgata del Este, con un recorrido de cinco kilómetros, se celebrará la tarde del 4 de enero, según ha detallado el concejal delegado del distrito, Carlos Conde, ha presentado este jueves la programación especial de actividades del distrito.

Como en años anteriores, el parque de Playa Virginia acogerá el 'súper poblado de Papá Noel', mientras que el parque Baden Powell en El Limonar celebrará una 'gran feria navideña', además de otras fiestas infantiles que tendrán lugar en otros puntos del distrito. También habrá música en directo y actividades de dinamización para amenizar las compras y fomentar el comercio de proximidad.

De igual modo, destacan los eventos solidarios como la III Fiesta Benéfica en Echeverría del Palo, organizada junto con la Asociación de Comercios del Palo, o la campaña 'Ningún Niño Sin Juguete' a iniciativa de la Asociación de Empresarios Málaga Este (EME).

PROGRAMA

En cuanto al programa, el 20 de diciembre habrá una fiesta infantil. Así, el parque de Playa Virginia volverá a contar con el 'Súper Poblado de Papá Noel' de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas, donde además de contar con la presencia de Papá Noel y sus elfos, habrá castillos hinchables para diferentes edades, talleres navideños, teatro de guiñol navideño, una pista de hielo, un tren navideño o hasta un reno mecánico, entre otras sorpresas.

También los días 22, 23, 26 y 27 de diciembre de 11.00 a 14.00 horas se celebrarán fiestas de animación infantil con juegos y talleres de globoflexia y pintacaras, castillo hinchable y música que llegarán a todas las barriadas del distrito, acompañado de una gran nevada artificial y la presencia del paje real.

Asimismo, el 2 de enero de 2025, el parque infantil Baden Powell situado en la calle Sierra de Grazalema (El Limonar) vivirá una 'Gran Feria Navideña', en horario de 11.30 a 14.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas, con juegos educativos, talleres infantiles, castillo hinchable y nieve artificial.

CONCURSOS Y CERTÁMENES

Por otro lado, la junta municipal de distrito vuelve a celebrar numerosos eventos participativos como el XXVIII certamen de Christmas, el XXXIV certamen de Belenes o el XXIII certamen de Decoración Navideña de Escaparates. Igualmente, la Asociación de Mayores de Pedregalejo organiza el V Concurso de dulces navideños el día 19 de diciembre, en el Centro Social de Mayores de la calle Practicante Pedro Román, a partir de las 17.30 horas.

También, y por otro lado, un año más, se van a reforzar las zonas con entornos más comerciales del distrito, con la colaboración de las asociaciones de comerciantes y de los establecimientos de la zona.

Se realizarán diversas actividades con el objetivo principal de dinamizar las compras y dar un ambiente navideño, tanto en las zonas comerciales del distrito como por los entornos comerciales y de restauración. Además, el 24 de diciembre personajes de animación visitarán los comercios de las calles Almería, Mar, Miguel Moya y Ortega Munilla, en horario de 12.00 a 14.00 horas.

MÚSICA EN EL ESTE Y CAMPAÑAS SOLIDARIAS

Asimismo, los diferentes colectivos y entidades del distrito organizan y colaboran en numerosos eventos musicales, como el concierto de la Coral Polifónica del Santísimo Corpus Christi en la parroquia de San Miguel de Miramar el 15 diciembre a partir de las 19.45 horas; o la Zambombá Marenga, el sábado 21 de diciembre a 20.00 horas, en la plaza de la Iglesia de Ntra. Sra. de las Angustias.

También un año más, el distrito se vuelca con las campañas de recogida de alimentos y otros productos para los más necesitados. Otra campaña que se volverá a poner en marcha es la de 'Ningún Niño Sin Juguete' a iniciativa de la Asociación de Empresarios Málaga Este (EME), o la campaña de recogida de juguetes, que se pondrá en marcha desde el 15 al 20 de diciembre de 17.00 a 20.00 horas en la parroquia de Ntra. Sra. de las Angustias.

Por último, el domingo 4 de enero, la Gran Cabalgata del Este de SS.MM. los Reyes Magos discurrirá por las calles del distrito con un recorrido de cinco kilómetros.

La salida tendrá lugar a las 17.00 horas desde la nave almacén de los Servicios Operativos (carretera de Olías, 76) y con siguiente itinerario: carretera de Olías, calle Almería, avenida Juan Sebastián Elcano, avenida Pintor Sorolla, paseo Miramar, calle San Vicente de Paul y llegada aproximada a las 20.30 horas a la Parroquia San Miguel de Miramar.