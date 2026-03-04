Dos detenidos tras desmantelar una plantación de cultivo de marihuana en Arenas (Málaga)

Dos detenidos tras desmantelar una plantación de cultivo de marihuana en Arenas - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en una finca rural ubicada en la localidad malagueña de Arena. En el marco de la operación han sido detenidas dos personas por un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inició cuando efectivos del Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Vélez-Málaga, en su lucha contra los delitos cometidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas de las zonas rurales, tuvo conocimiento de la existencia de un cultivo ilegal de marihuana en una vivienda rural aislada del citado término municipal.

Tras las gestiones llevadas a cabo, se comprobó que esta vivienda había sido ocupada por dos individuos para residir en ella y con el fin de instalar un cultivo de marihuana, según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Además, los autores habían realizado un enganche ilegal a una torreta de suministro eléctrico de donde obtenían el fluido eléctrico necesario para el mantenimiento de la instalación. Con estos indicios se solicitó la debida autorización judicial para realizar una entrada y registro en la vivienda, siendo intervenidas 125 plantas de marihuana en avanzado estado de maduración, que arrojaron un peso en bruto de 20 kilogramos, así como 600 euros en efectivo.

Por todo ello, se procedió a la detención de dos personas por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.