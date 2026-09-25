Dos detenidos por robos en interior de coches y resistirse a la detención en Estepona (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional en Estepona. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, ambos de 52 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y otro de atentado a agentes de la autoridad, al resistirse a la detención en Estepona (Malaga).

Los hechos sucedieron este pasado jueves sobre las 23,45 horas, han confirmado a Europa Press fuentes policiales, quienes han indicado que en momento de la detención el hombre intentó arremeter contra uno de los policías con un arma blanca.

Por eso, la Policía tuvo que realizar disparos disuasorios al aire, han apuntado, destacando las fuentes que no hay que lamentar daños personales.

Las fuentes han precisado que el incidente se ha circunscrito como delincuencia común, no organizada. Está previsto que los detenidos pasen a disposición judicial este sábado.