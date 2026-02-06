Dos detenidos en Torremolinos (Málaga) de un punto de venta de droga en el que un cliente recibió un disparo

Droga y objetos intervenidos en una operación policial - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Torremolinos (Málaga) a dos hombres de 24 y 27 años al frente presuntamente de un punto de venta de drogas, en un inmueble en el que un comprador había recibido un disparo en el rostro.

Tras el ingreso hospitalario de la víctima, de 41 años, y pese a su escasa colaboración, los investigadores han llegado a la conclusión que el incidente se produjo durante una transacción de sustancias estupefacientes, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los arrestados han sido investigados por delitos de lesiones graves, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de ambos investigados.

Tras los dos registros domiciliarios en Torremolinos, uno en el lugar donde se produjo el disparo, los agentes han intervenido un arma corta de fuego real, 68 dosis conteniendo cocaína, 40 gramos de hachís en fragmentos, más de 1.000 comprimidos de diferentes fármacos, dos balanzas de precisión y 1.140 euros en efectivo.

La denominada operación 'Moflete', llevada a cabo por agentes adscritos a la UDEV de la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena, se inició a partir del ingreso en un hospital de la capital malagueña de un hombre con un disparo en el rostro, el pasado 6 de diciembre, recibiendo el alta médica más tarde.

Pese a la escasa colaboración del perjudicado, los investigadores pudieron obtener una información elemental para situar el lugar del incidente, en una vivienda en Torremolinos. Las averiguaciones sostienen que la víctima se había trasladado al inmueble en cuestión para adquirir drogas. En el domicilio interactuó con dos varones que se hallaban al frente del punto de menudeo.

En este contexto, y por alguna razón que no ha trascendido, uno de los sospechosos manipuló una pistola y efectuó un disparo que alcanzó al comprador en el rostro. Por sus propios medios, el herido se personó en las urgencias de un centro hospitalario, que dio aviso a la Policía. Posteriormente, las pesquisas practicadas permitieron constatar la actividad ilícita que se llevaba en el interior de la vivienda e identificar a los autores.

Finalmente, la Policía Nacional efectuó dos registros domiciliarios, uno en el lugar donde se produjo el incidente con uso de arma de fuego, interviniéndose, entre otros efectos, una pistola, droga y otros elementos que prueban la actividad del tráfico de drogas. Tras su detención, los sospechosos fueron puestos a disposición judicial.