Efectivos de los bomberos de Málaga se desplazan a San Martín del Tesorillo para colaborar tras incidencias por lluvias

MÁLAGA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga se desplaza este sábado a San Martín del Tesorillo (Cádiz) para colaborar en la atención a las incidencias registradas por la lluvia de los últimos días.

Así, los efectivos de los bomberos de Málaga se suman al dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) desplegado para la citada colaboración, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

En concreto, la dotación estará formada por una autobomba rural pesada, un vehículo ligero y un remolque con material de rescate en lámina de agua.