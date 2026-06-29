Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga siguen trabajando en Venezuela en labores de búsqueda y rescate

Efectivos del CPB siguen trabajando en Venezuela en labores de búsqueda y rescate - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Consorcio Provincial (CPB) de la Diputación de Málaga continúan trabajando en Venezuela en labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que sacudieron el país la semana pasada.

Según han explicado, entre los cascotes de los edificios derrumbados de Caracas, y con la ayuda de los equipos y sensores de ruido y movimiento, se afanan en localizar vidas humanas.

Así, en esa tarea, se producen hallazgos inesperados, como un perro atrapado entre los escombros de un edificio colapsado, al que han podido rescatar.

Cabe recordar que los efectivos malagueños están utilizando, entre otros medios materiales, un dron con cámara térmica para la supervisión de edificios y una cámara con equipos de sensores de movimiento y ruido para tratar de localizar a personas, además de una unidad canina.