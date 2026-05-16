Elecciones andaluzas 2026: Cerca de 648.000 cordobeses podrán votar este 17M, un 0,3% más que en 2022

Archivo - Participación ciudadana en un colegio electoral en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 648.000 cordobeses podrán ejercer este domingo el derecho al voto en las elecciones autonómicas, lo que supone 1.827 más --un 0,3% más-- en relación a los pasados comicios celebrados en junio de 2022, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 647.577 cordobeses, 20.462 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 19 de junio en las decimoterceras elecciones al Parlamento andaluz, en las que 12 partidos y dos coaliciones presentan candidaturas para elegir a 12 diputados por la provincia.

Del total de electores cordobeses llamados este domingo a las urnas en Andalucía un total de 32.918 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 19 de junio de 2022, cuando también se celebraron en solitario.

Córdoba ocupa la quinta posición por número de electores, tras Sevilla, con un total de 1.598.185; seguida de Málaga, con 1.284.154; Cádiz, con 1.038.175; y Granada, con 786.056. Por detrás están Almería, con un total de 535.473; Jaén, con 515.380; y Huelva, con 407.902.

En cuanto a las provincias con más electores residentes en el extranjero, Córdoba ocupa el sexto lugar, tras Málaga, que registra un total de 70.778; Granada, con 59.537; Almería, con 50.833; Sevilla, con 42.569; y Cádiz, con 34.237. Sólo supera a Jaén, con 14.581, y Huelva, con 9.073.

DISPOSITIVO ELECTORAL Y DE SEGURIDAD

Por otra parte, los 77 municipios de Córdoba contarán este domingo 17 de mayo con un total de 401 colegios electorales, donde dispondrán de 954 mesas electorales integradas en total por 2.862 miembros.

En el resto de Andalucía, Almería dispondrá de 324 colegios y de 849 mesas electorales; Cádiz de 570 y 1.547, respectivamente; Granada, de 555 y 1.143; Huelva, de 264 y 662; Jaén, de 356 y 869; Málaga, de 599 y 1.772; y Sevilla, de 687 colegios y 2.607 mesas electorales.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Córdoba un operativo integrado por 1.329 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que contarán con el apoyo de agentes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía y la Policía Local.

PP GANÓ EN LA PROVINCIA CON EL 44,6% DE LOS VOTOS EN 2022

En las anteriores elecciones autonómicas, celebradas el 19 de junio de 2022, el PP ganó los comicios en la provincia de Córdoba y logró siete parlamentarios con el 46,66% de los votos, seguido del PSOE con tres escaños y un 23,52% de apoyo en las urnas.

Vox fue la tercera fuerza con un diputado y el 12,45% de los votos, seguida de Por Andalucía con un 9,98% de apoyo que también se tradujo en un escaño. Adelante Andalucía no logró representación por la provincia con el 3,48% de los sufragios.

