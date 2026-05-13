Emasa convoca una bolsa de empleo temporal para personal de operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua

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MÁLAGA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) ha activado una nueva convocatoria de empleo para contrataciones temporales que permitirán atender las necesidades futuras de personal para mantenimiento de plantas de tratamiento de agua de la entidad.

A través de esta bolsa se pretende dar cobertura a los siguientes puestos de trabajo o a otros de naturaleza similar: operación y mantenimiento de tratamiento de agua potable e instalaciones exteriores, de planta de aguas residuales, secado térmico y estaciones de bombeo de aguas residuales.

De igual modo, esta bolsa podrá utilizarse para la cobertura de necesidades permanentes de personal, cuando existan vacantes estructurales derivadas, entre otros supuestos, de la tasa de reposición, jubilaciones parciales o creación de nuevos puestos, siempre que la normativa aplicable permita su cobertura mediante este sistema, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las bases con los requisitos, características del puesto y temarios para los procesos de selección están disponibles en la página web de Emasa (www.emasa.es).

Una vez publicada la convocatoria en la citada web, en el Boletín Oficial de la Provincia y en portal de empleo del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), el plazo de inscripción permanece abierto hasta el próximo 21 de mayo (ambos incluidos).

Las personas interesadas podrán tramitar sus candidaturas mediante la presentación de la solicitud y la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos a través del enlace https://www.emasa-adecco.com.

El proceso de selección constará de cuatro fases evaluables: concurso de méritos --valoración de titulación académica y cursos de formación; y de la experiencia acumulada--, prueba de conocimiento --examen teórico-práctico sobre las funciones del puesto--, prueba psicotécnica y entrevista.

Una vez finalizada esta fase de entrevista, se publicará una relación ordenada teniendo en cuenta la suma de las puntuaciones obtenidas en todas las fases anteriores. Las personas aprobadas formarán parte de una bolsa de empleo de contratación laboral temporal para cubrir necesidades futuras.