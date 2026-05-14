La EMT refuerza sus servicios este sábado con motivo de La Noche en Blanco

Archivo - Autobús en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), reforzará este sábado, 16 de mayo, los servicios de transporte público con motivo de la Noche en Blanco.

La EMT prolongará los servicios de distintas líneas hasta la 01,30 horas e incrementará la oferta en 25.000 plazas adicionales, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En concreto, las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 32, 33, 34, 37, 38, C1 y C2 son las que van a prolongar hasta la 01,30 horas del domingo, 17 de mayo.

Las últimas salidas se realizarán a la 01,30 horas, mientras que las macrolíneas que unen la ciudad de punta a punta realizarán su paso por el centro aproximadamente a esa hora.

Por último, han recordado que toda la información de horarios previstos y en su paso por parada en tiempo real puede consultarse en la app EMT Málaga.