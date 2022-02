Equipo de gobierno de Málaga ofrece apoyo y disposición a vecinos de El Perchel y oposición reclama medidas concretas

Pleno rechaza comenzar trámites para ejecutar la solución constructiva en el barrio que permita reubicar a afectados

MÁLAGA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga sobre la situación de los vecinos de Callejones de El Perchel que viven en alquiler y que están afectados por una operación inmobiliaria que prevé la demolición de los bloques para la construcción de nuevas viviendas ha servido para que el equipo de gobierno insista a los vecinos en que tienen todo el apoyo, mostrando "sensibilidad, cariño, cercanía y trabajar en el marco de la ley". En la sesión, la oposición de PSOE y Unidas Podemos han vuelto a pedir medidas concretas y compromiso al equipo de gobierno.

"Cercanía y disposición para trabajar juntos en el marco de la ley", ha subrayado el alcalde, Francisco de la Torre, durante su comparecencia antes de debatir la moción, en las que tanto el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, como el viceportavoz de Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia, han criticado el "modelo de ciudad" del PP y han demandado soluciones concretas al problema.

De la moción planteada por PSOE y Unidas Podemos no ha salido adelante --con 16 votos en contra-- el instar al equipo de gobierno a comenzar los trámites necesarios para planificar y ejecutar la solución constructiva en el barrio que permita reubicar a los vecinos afectados ni tampoco acordar no facilitar el trámite de licencia de obra hasta que no se les dé una solución de habitabilidad a los vecinos afectados.

Sí ha sido aprobado, por unanimidad, entre otros, instar al Ayuntamiento a poner a disposición de los vecinos sus servicios técnicos y jurídicos para defender sus legítimos intereses y derechos y hacer pública toda la información relacionada con propuestas y proyectos futuros planteados en la zona de Callejones del Perchel.

Pérez ha comenzado su intervención insistiendo en que "El Perchel no se vende" y ha dicho que el pleno es para "dar voz a los vecinos y dedicarlo exclusivamente a hablar de un fenómeno de especulación y de expulsión de vecinos de Málaga, y, sobre todo, con el alcalde delante" para que les hable sobre "qué va a hacer".

"Eso que pasaba con los fondos buitres en Madrid pasa ya aquí en Málaga y ahora no hay solución porque no hay acción municipal", ha criticado, advirtiendo de que "toda la ciudad puede sufrir esta especulación". "Si se quiere se pueden dar soluciones", ha reclamado, y ha dicho que el pleno es para que el alcalde y los concejales de PP y Cs "tengan la posibilidad de situarse en una balanza del lado de los vecinos o de la especulación". "Nosotros lo tenemos claro, estamos con los vecinos".

También crítico ha sido Sguiglia, que ha lamentado "el abandono" de estos inquilinos, advirtiendo de "las condiciones indignas" en las que algunos viven por "culpa de la especulación urbanística" y "un Ayuntamiento que no defiende los intereses de los vecinos".

Así, ha preguntado al regidor si va a intermediar para "que dejen de acosar a los vecinos", aludiendo a las cartas que algunos de ellos han recibido. "Se llama acoso inmobiliario", le ha dicho.

De la Torre, durante su intervención, ha respondido al portavoz del PSOE que "no dice la verdad cuando dice que el pleno es para que oiga a los vecinos", recordando las reuniones que ha mantenido y también el compromiso de reunirse periódicamente con ellos.

"Quedó claro en esa reunión nuestra voluntad de intermediar, y en el marco de la ley, plantear las cosas de tal forma que haya sensibilidad, conciencia social y sea compatible un planteamiento de futuro, que será mejor para el propio barrio en general que la situación actual de abandono de esas casas", ha señalado el alcalde.

"Puede ser una oportunidad, pero hay que hacerlo bien", ha defendido, añadiendo que la propiedad "no tiene, en principio, que yo sepa, voluntad de abandonar las casas como han estado durante años". "Va a haber una gestión adecuada, y debe haberla, y nosotros estaremos en eso, exigiendo en el marco de la ley, lo que permita, en esa materia".

De la Torre ha agregado que "vamos a estar en ese tema, los vecinos lo saben" y ha incidido en que los vecinos tienen "toda mi simpatía, mi afecto, mi cariño, sensibilidad; estoy con ellos más que ustedes", valorando, en este punto, la gestión en materia de vivienda frente a lo ejecutado por la anterior Junta.

Por su parte, Pérez ha vuelto a criticar que "no hemos escuchado ninguna solución, no hay nada tangible, solo palabras". Sguiglia le ha reprochado también a De la Torre que "afecto, cariño y sensibilidad, uno lo puede esperar de un amigo, familia, pero de un alcalde se espera mucho más". "Deje de tirar balones fuera, en su mano está garantizar que las familias duerman tranquilas, es voluntad política", ha señalado.

En la réplica, el alcalde ha vuelto a apuntar a la "tranquilidad a los vecinos", insistiendo en pedir "sensibilidad" social a la empresa para la solución habitacional y "sentido de responsabilidad" a la oposición, ya que "si esta solución puede venir de la mano de la empresa tiene que venir de ahí y no del Ayuntamiento que tiene dinero limitado y más problemas".

Por último, ha dado un mensaje de "afecto, compromiso y cariño a los vecinos" y ha insistido en las reuniones. "El Perchel está en nuestro corazón, es una parte de Málaga, defendemos El Perchel en todos los sentidos, también en los intereses de los vecinos", ha subrayado.

MOCIÓN

Por otro lado, durante el debate de la moción en el pleno, que ha sido convocado a petición de PSOE y Unidas Podemos, Pérez también ha criticado que Málaga "tiene un grave problema habitacional" y ha vuelto a insistir al alcalde en que "es el momento de dar la cara" y que los vecinos "se vayan con el compromiso firme del Ayuntamiento; ya está bien de cariño, eso no sirve".

Sguiglia, además, ha criticado que se ha planificado un modelo de ciudad "no pensado en la gente. Modernidad es que nadie viva como los vecinos de El Perchel", ha dicho, pidiendo al alcalde que tome decisiones "al servicio de la ciudadanía".

Por su parte, el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, ha incidido en que el equipo de gobierno está "del lado de los vecinos",. Así, ha vuelto a mostrar el apoyo y sobre el realojo de vecinos ha dicho que "le corresponde al dueño, no a nosotros como Ayuntamiento". "El Perchel no se vende, pero se transforma; ahora los vecinos viven en un barrio mucho mejor", ha concluido el edil del PP.

Raúl López, el concejal de Ordenación del Territorio, ha asegurado que "lo que no hacemos es mentir". "Ustedes han intentado contaminar, utilizar una situación difícil", ha criticado a la oposición y ha agregado que "todo lo que se pueda hacer estamos con vosotros --a los vecinos-- y estaremos hasta el último día, hablando con la empresa, y seguir hasta que los problemas sean las soluciones; no se preocupen, estamos con todos ustedes".

La portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha mostrado comprensión con los vecinos y solidaridad. "Este equipo de gobierno es sensible al problema" y "está intentando buscar soluciones", ha asegurado, pero ha dicho que "hay normas que cumplir".

Asimismo, ha señalado que la oposición puede pedir un pleno pero ha mostrado "tristeza" por el "uso partidista de este problema de los vecinos". "No generen falsas expectativas, no les mientan y no jueguen con sus sentimientos", ha espetado Losada a la oposición, a la que ha pedido que sean "responsables".

Previo al pleno, los afectados se han concentrado en la puerta del Ayuntamiento de Málaga y en la sesión ha tomado la palabra Enrique Gutiérrez, vecino de El Perchel, que ha criticado las "amenazas" para que abandonen sus casas. Asimismo, ha defendido que "hay instrumentos legales y económicos suficientes para una alternativa habitacional para los vecinos". "El Perchel no se vende y los vecinos vamos a seguir peleando y luchando hasta conseguir los objetivos", ha concluido.