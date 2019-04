Equipo de gobierno de Málaga propone modificación de crédito de unos 12 millones con consignación para política social

Publicado 26/04/2019 12:32:22 CET

Unos 8,2 millones se dedicarán a abonar certificaciones realizadas y en ejecución por la GMU y el resto de áreas del Consistorio

MÁLAGA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La equipo de gobierno ha propuesto en la junta de gobierno local el primer expediente de modificación de créditos del presupuesto de 2018 del Ayuntamiento --prorrogado este año-- por importe de 11.536.508,05 euros con los que, entre otros, según ha explicado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se volverá a incrementar las políticas sociales que lleva a cabo el Consistorio en colaboración con colectivos y entidades de carácter social en beneficio de las personas más necesitadas.

Así, esta propuesta de modificación, una vez que ha superado el trámite de la junta de gobierno local se someterá a dictamen de la comisión de Economía y Hacienda, que se celebrará de forma extraordinaria el próximo lunes, para, posteriormente, el martes pueda ser aprobado en pleno.

Al respecto, el equipo de gobierno espera recabar el máximo apoyo de la oposición y para ello se llevará al pleno en once puntos diferenciados --por áreas-- para que lo respalden los grupos de la oposición, incidiendo De la Torre que desean el apoyo "cien por ciento porque todo tiene su justificación, ya que es útil y bueno para la ciudad".

Por otro lado, De la Torre ha recordado que los fondos con los que se financian expediente de modificación de créditos proceden, principalmente, de ahorro de intereses, del fondo de contingencia, de reajustes de otras partidas presupuestarias o de autofinanciación de las propias áreas de gobierno.

De la Torre, junto con el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ha precisado que el área de derechos sociales contará con 1.421.444,30 euros, de los que 1.255.638,75 euros se destinarán al desarrollo de proyectos sociales que permiten ayudar a personas y familias con mayores dificultades, así como a colectivos más vulnerables de la sociedad en su integración socio laboral a través de convenios de colaboración que tiene la citada área con distintas entidades sociales de la ciudad, así como mediante la concesión de subvenciones nominativas.

En rueda de prensa, han destacado entre otras cuantías dentro del área de derechos sociales, hay 184.008 euros para Cáritas Diocesana para sus programas de inclusión social en las barriadas más excluidas de Málaga, sus acciones de atención socio educativo en el centro de Pozos Dulces, las plazas para personas sin hogar o los pisos que mantiene con los que ayudan a los inmigrantes con mayores dificultades en su integración social y laboral.

También a la Asociación para la prevención de la salud 'Prosalud' con 217.657,5 euros; la Asociación de Actividades Sociales malagueña 'La Jábega' con 71.250 euros; y Málaga Acoge con 77.788,5 euros. También se prevé 63.103,5 euros para la Congregación Religiosas Adoratrices; 150.000 euros para el centro de acogida e inserción Social San Juan de Dios; 39.011,25 euros para la Asociación benéfica Patronato Santo Domingo; y 68.070 euros para Accem.

De igual modo, 93.250 euros para Asociación Arrabal-Aid; 49.000 euros para la Fundación Secretariado Gitano; 34.000 euros para Cruz Roja; 55.000 euros para Proyecto Hombre; 30.000 euros para la asociación ACP; 22.500 euros para la Fundación RAIS; 20.000 euros para la Asociación Nena Paine; 40.000 euros para la Fundación Emotiva Global Hub For the Common Good; y 30.000 euros para Asociacióm Vive.

También el área de Derechos Sociales, de la cantidad global para la misma, contará con 165.805,55 euros para poder hacer frente al programa de empleo 'Atención a las personas en situación de dependencia' en este ejercicio 2019.

URBANISMO

Por otro lado, el expediente de modificación contempla 3.673.916,74 millones de euros para el área de Economía con los que abonar certificaciones de Inversiones Financieramente Sostenibles y otros 4.672.020,20 millones de euros que se destinarán a la Gerencia Municipal de Urbanismo para el mismo concepto.

Al respecto, De la Torre ha señalado que las 30 obras que necesitan esa modificación de crédito es "consecuencia de no tener presupuesto en 2019", por lo que "esto da respuesta al problema creado de no tener cuentas municipales". "Son obras que necesitan esa financiación para que no se paralicen y para poder cumplir con proveedores", ha apostillado.

Asimismo, también De la Torre ha detallado que para los programas de ayuda al alquiler de vivienda del Instituto Municipal de la Vivienda han reservado 1.107.905,20 euros para cubrir las subvenciones de ayudas al alquiler de diez viviendas por importe de 138.300 euros para alojamientos transitorios de emergencia destinados a familias que proceden de desahucios y para poder hacer frente al plan de ayudas al alquiler 2 y 3, ambos ya aprobados, que asciende a 969.605,20 euros con el fin de destinarlos a familias para que puedan acceder al alquiler de un piso.

CULTURA, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

Asimismo, un total de 86.080 euros son para llevar a cabo diferentes acciones como la concesión de una subvención nominativa al Consorcio del Centro de Ciencia Principia por importe de 30.000 euros para la realiación de talleres culturales y educativos o 36.500 euros para la apertura de las salas de estudio en las bibliotecas municipales.

Por otro lado, entre las partidas hay una de 80.000 euros para que el área de Sostenibilidad Medioambiental continúe desarrollando sus acciones y actividades de educación y concienciación ambiental a través del programa municipal 'Málaga cómo te quiero' en dos ámbitos concretos: en los colegios de la ciudad dirigidos a los escolares y a la población en general.

Asimismo, 29.907,18 euros son los que contaría el área de Deportes para atender a los gastos de reparación de maquinarias de instalaciones técnicas y a la compra de un nuevo transformador eléctrico para el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga tras sufrir el pasado 23 de marzo una avería en su sistema eléctrico, dejando a las instalaciones deportivas sin suministro.

Por otro lado, en relación con la movilidad y accesibilidad hay 323.705 euros que irán destinados, por una lado, a colaborar con la Junta en la ejecución de las obras de mejoras en los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), una vez que se firme el convenio de colaboración entre ambas administraciones, y por otro lado, atender gastos sobrevenidos de la indemnización a los titulares de licencias de coches de caballos con motivo del rescate de las mismas para su amortización.

De este citado montante, 150.000 euros serán para colaborar con la Junta en las obras de accesos al Parque Tecnológico de Andalucía, ha precisado De la Torre.

Asimismo, 42.388 euros son para una subvención nominativa a Cruz Roja con la que el Ayuntamiento colabora en su desarrollo del proyecto 'Transporte Adaptado, de Ocio y Tiempo Libre para las personas que sufren algún tipo de discapacidad'.

"Son cifras y partidas, en suma, que responden a necesidades concretas desde el punto de vista de funcionamiento de obras, pago a proveedores, no parar las obras, cumplir las empresas con sus trabajadores y políticas sociales, tanto en derechos sociales como en Instituto Municipal de la Vivienda", ha concluido el alcalde de Málaga.