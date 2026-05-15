Ernesto Alba augura un "terremoto electoral": "Si la mayoría sale a votar, habrá cambio en Andalucía"

El cabeza de lista de Por Andalucía en Málaga, Ernesto Alba, en un acto electoral con la número 2 de la lista. - POR ANDALUCÍA MÁLAGA

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Por Andalucía en Málaga, Ernesto Alba, ha augurado "un terremoto electoral" el próximo 17 de mayo, día de las elecciones andaluzas, y se ha mostrado seguro de que "si vamos todos a votar, si la mayoría social va a votar, si las familias trabajadoras van a votar, si los hijos y las hijas de las familias trabajadoras van a votar, Moreno Bonilla y sus políticas van a salir escopeteadas de la Junta de Andalucía y habrá cambio".

Así lo ha dicho durante el 'De Tú a Tú', organizado por la coalición en el barrio de La Luz de la capital, al que le seguirá otro acto de cierre en Humilladero (Málaga), el pueblo del "inolvidable" dirigente de IU, Antonio Romero.

Según ha asegurado, ha sido una campaña "intensa y apasionante", y ha trasladado su "profunda admiración y profundo agradecimiento" a los voluntarios y voluntarias de las siete organizaciones "que han hecho un trabajo encomiable, un trabajo incomparable".

"Nuestros chalecos verdes, nuestra campaña 'de tú a tú' ha sido, sin duda, lo más emocionante y real de todo esto. Más de 200 repartos territoriales, centenares de puertas tocadas, miles y miles de vecinos con los que hemos podido hablar", ha asegurado Alba, quien se ha mostrado "orgulloso del compromiso que demuestra nuestra gente con nuestra provincia, con nuestros barrios, con nuestras comarcas y con nuestros pueblos".

Ha reivindicado que "a diferencia de otros partidos, hemos conseguido pisar todo el territorio posible, porque nos importan de la misma manera los problemas de los vecinos y vecinas de todos y cada uno los municipios de la provincia de Málaga".

"Y no puedo dejar de agradecer las aportaciones sinceras de los movimientos, de las plataformas vecinales, de los sindicatos, de los colectivos en lucha que siguen peleando día a día para los derechos de todos y la defensa de nuestro territorio y nuestra provincia de la agresión sistémica de los especuladores y de los fondos de inversión", ha señalado.

Al respecto, ha destacado que han tenido 90 encuentros con colectivos "porque no solo escuchamos, también tomamos nota y construimos las respuestas a los problemas de los andaluces y de las andaluzas junto a quienes trabajan a ras de suelo, a quienes pelean día para una Andalucía mejor".

El candidato de Por Andalucía también ha mostrado su gratitud "a todas las personas con las que nos hemos cruzado, las que nos han dado cariño y apoyo, las que nos han querido trasladar necesidades y soluciones, las que nos han criticado y aportado un punto de vista diferente con talante democrático y voluntad de diálogo".

"Esta es la política real, esto es el trabajo real que vamos a hacer y que vamos a ofrecer desde el primer día desde el gobierno, desde el parlamento, desde el sitio que nos quiera dar con sus votos la ciudadanía", ha manifestado.

Alba ha criticado que "algunos, empezando por el presidente de la actual Junta, Moreno Bonilla, han hecho de todo para que en esta campaña no se hablara de los problemas de la gente, no se hablara de política y no se dieran las explicaciones necesarias sobre su gestión".

En este punto, ha aludido a "las responsabilidades del PP en el caso de los cribados, las listas de espera, la expulsión de nuestros vecinos y vecinas de nuestros barrios, las ventas de patrimonio público e histórico a fondos buitres, la barra libre que Moreno Bonilla y su panda han puesto a los especuladores en nuestras ciudades y en nuestro campo".

"Moreno Bonilla ya está contando los minutos que quedan porque se cree que cuando pasen estas pocas horas, cuando termine la campaña esto ya pasó. Se equivoca", ha augurado Alba, quien ha incidido en que van "a invocar a la participación ciudadana hasta el último minuto posible, hasta las ocho de la tarde del 17 de mayo vamos a invitar a que todo el mundo vaya a votar, que todo el mundo llene con sus votos las urnas de Andalucía".

Alba ha pedido el voto a Por Andalucía "para que podamos rescatar nuestras instituciones y nuestro autogobierno y ponerlo al servicio de la ciudadanía, para que los especuladores y los fondos buitres que se ceban con nuestras ciudades y nuestra provincia se vayan a tomar viento y para que podamos, desde el gobierno de la Junta, proteger lo público para dar protección y cuidados para toda nuestra gente, independientemente de lo ganen y del código postal de su casa".

Para el dirigente de izquierda, "cuanto más fuertes salgamos de estas elecciones, cuanto más diputados y diputadas saquemos el 17 de mayo, más nerviosos y más incómodos se van a poner PP y Vox, porque saben que somos la fuerza que va a poder traer el cambio real aquí y vamos a ser determinantes para que no lleguen a gobernar las derechas en el conjunto del país, porque Andalucía importa y lo condiciona todo", ha aseverado.

"Por eso nos tienen miedo y por esto están nerviosos", ha subrayado Alba, quien ha recordado a Julio Anguita "quien decía que no me da miedo el ruido de los poderosos, sino el silencio del pueblo". "Este domingo, el pueblo tiene un altavoz para decir basta y cambiar el rumbo de nuestra tierra", ha zanjado.

Por su parte, la número dos de la candidatura, Micaela Jiménez, ha señalado que han hecho "un gran campañón". "La revolución de los chalecos verdes se ha pisoteado todas las calles, ha repartido la cara de Maíllo hasta el último rincón. Hemos hecho actos en toda la provincia", ha considerado, al tiempo que ha indicado que "hasta las 12 de la noche vamos a seguir repartiendo octavillas, hasta el último minuto, porque el domingo tenemos que echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía".

"Moreno Bonilla tiene la sanidad pública destrozada, la educación pública destrozada, la dependencia echa unos zorros. Moreno Bonilla no puede estar cuatro años más destrozando y creando dolor a los malagueños y a los andaluces y a las andaluzas. En definitiva, el domingo tenemos que llenar las urnas de votos por el cambio, por la dignidad, por los servicios públicos, Por Andalucía", ha concluido.

