Moreno pide la "matrícula de honor" para el PP-A y que pueda haber ya gobierno en julio con mayoría "suficiente"

El presidente del PP-A y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este viernes - Francisco J. Olmo - Europa Press

GRANADA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha reclamado este viernes a los andaluces dar a su partido la "matrícula de honor" en las elecciones del 17 de mayo, para que pueda haber ya en julio un gobierno con "mayoría suficiente".

En una acto público en Granada con motivo del cierre de la campaña de las elecciones del 17 de mayo, al que han asistido unas 1.500 personas, según el PP-A, Moreno ha apelado sobre todo a ese porcentaje de entre el 16 y 18 por ciento de ciudadanos que en este momento están "indecisos" y a los que hay que "convencer" para que apoyen a su partido.

Ha manifestado que todas las encuestas recogen que el PP-A es el partido "preferido" de los andaluces, pero "no es suficiente" para ganar las elecciones.

"Hemos llegado al sobresaliente, pero necesitamos matrícula de honor; necesitamos tener una mayoría de estabilidad y de seguridad", ha sentenciado Juanma Moreno, quien ha considerado fundamental esa mayoría suficiente para contar con gobierno ya en julio.

No lograr esa mayoría suficiente supondría, según ha advertido, no saber si habría gobierno en octubre o noviembre y tener que estar al "albur de la decisión de una persona en un despacho a 500 kilómetros de aquí", en referencia al presidente de Vox, Santiago Abascal.

Ha indicado nadie puede dudar de que el Gobierno del PP-A y su proyecto político es "honesto" y "antepone los intereses de Andalucía a cualquier otro interés, dejándose la piel todos los días por mejorar esta tierra".

"No podemos parar Andalucía, no debemos dar ni un solo paso atrás.

Tenemos la oportunidad histórica de convertir esta tierra en una de las más pujantes, y con más desarrollo y más capacidades para nuestros hijos y nuestros nietos", ha señalado Juanma Moreno.

"Le pido a todos esos ciudadanos que están dudando que depositen su confianza en nosotros y en un proyecto político que no es artificial y no es un experimento", ha señalado.

Juanma Moreno ha insistido en que las elecciones del 17 mayo también deben servir para mandar un mensaje directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Que se está acabando su tiempo, que estamos ya cansados, necesitamos una alternativa y queremos otro estilo de hacer y de entender la política".

Ha defendido que en los años del gobierno del PP-A, Andalucía se ha situado en el "pódium" en materia económica y mira "de tú a tú a Cataluña y Madrid". "Ahora nos miran con respeto, saben que vamos en serio y que tenemos la capacidad, la fuerza, la energía y la determinación de hacer de esta tierra una tierra líder".

"Ese es el cambio que se ha producido en Andalucía; ahora sí nos toman en serio", ha señalado.

