Chaves, Griñán y Carmen Romero asisten al mitin de cierre del PSOE-A con Pedro Sánchez y María Jesús Montero en Sevilla

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el mitin de cierre de campaña del PSOE-A en Sevilla. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y Carmen Romero, exdiputada y exmujer del que fuera presidente del Gobierno Felipe González, han asistido este viernes al acto de cierre de campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo que el PSOE-A ha organizado en Sevilla con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata a la Junta y líder del PSOE-A, María Jesús Montero.

El PSOE-A ha elegido el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, para su mitin de cierre de campaña, que se ha abierto con el himno de Andalucía acompañado por el ondear de banderas blancas y verdes de los asistentes, y que desde sus prolegómenos ha estado envuelto en un ambiente festivo, con una sucesión de canciones con ritmo propicio para el baile como hilo musical mientras se acercaba la hora de inicio del acto, que no en vano se ha anunciado como un "mitin-fiesta".

Entre los asistentes se encontraban también la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró, y su homólogo en la federación andaluza, Francisco Rodríguez, y la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, así como el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación provincial, Javier Fernández, que ha sido el encargado de abrir el acto.

La llegada de Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Javier Fernández al escenario del pabellón de Fibes elegido para el mitin se ha demorado durante varios minutos desde su entrada mientras parte del público asistente los recibía con saludos y fotos por el pasillo que han recorrido, con la canción 'Verde' de Lola Índigo sonando mientras tanto.

Al igual que sucediera en Cártama (Málaga) el pasado 1 de mayo, y en Pulianas (Granada) el pasado miércoles, la participación de Pedro Sánchez en un mitin de campaña ha coincidido con los mayores datos de asistencia de público, que en este caso se han superado.

Así, mientras que en Cártama calcularon desde la organización la asistencia de unas 1.800 personas, y en Pulianas de unas 2.000, con gente además sin poder acceder a los recintos por completarse el aforo en ambos casos, en esta ocasión han sido unos 3.500 los asistentes, según han informado desde el PSOE-A.

La reivindicación de la labor de los gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía ha sido reiterada en los mítines de la candidata a la presidencia del Gobierno andaluz, María Jesús Montero, quien ha valorado en varias ocasiones el sello del PSOE-A en la "modernización" y transformación de Andalucía a lo largo de la historia de la autonomía.

Y, sin ir más lejos, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero aprovechaba la presencia este pasado jueves en Cádiz de veteranos exdirigentes socialistas en un mitin --como los exsecretarios de Organización del PSOE-A Luis Pizarro y Juan Cornejo-- para reivindicar la gestión de los Gobiernos socialistas en la Junta, con mención expresa a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de quienes subrayó que fueron unos gobernantes "decentes".

María Jesús Montero tenía previsto homenajear a los cinco presidentes socialistas que ha tenido la Junta de Andalucía en la historia autonómica --Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz-- en un acto en Dos Hermanas (Sevilla) el pasado 18 de abril, que, no obstante, tuvo que ser suspendido la víspera por la muerte de la mujer de José Rodríguez de la Borbolla.

