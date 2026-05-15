Jaén Merece Más pide el voto para que la provincia tenga "voz propia" y se compromete "a pelear cada día" por ella

El candidato número uno de Jaén Merece Más al Parlamento de Andalucía, Luis García Millán. - JM+

JAÉN 15 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno de Jaén Merece Más al Parlamento de Andalucía, Luis García Millán, ha pedido el voto para su formación porque la provincia "necesita voz propia" y se ha comprometido "a pelear cada día" por ella con "diez medidas irrenunciables".

Coincidiendo con el último día de campaña electoral, ha lanzado un último mensaje de campaña para pedir el respaldo de la ciudadanía con el objetivo de que Jaén "deje de estar olvidada" y "no vuelva a ser moneda de cambio ni territorio de promesas incumplidas".

En este sentido, García Millán ha asegurado cada voto será "un contrato personal" basado en diez medidas concretas que defenderá en el Parlamento autonómico "con firmeza, transparencia y sin deberle nada a nadie más que a Jaén", según ha informado este viernes en una nota.

"No vengo a pedir un cheque en blanco. Vengo a firmar un contrato con cada persona que me vote. Me comprometo a pelear cada día por estas medidas, a dar la cara y a contar públicamente en redes sociales qué hacemos, qué conseguimos, qué nos niegan y quién se pone de lado cuando Jaén reclama lo que merece", ha señalado.

Además, ha destacado que la provincia necesita representantes que conozcan sus pueblos, sus carreteras, sus problemas, su campo, sus hospitales, su patrimonio y sus oportunidades.

"No confío en políticos que no saben poner los pueblos de Jaén en el mapa. Jaén no puede seguir dependiendo de partidos que se acuerdan de esta tierra solo cuando hay elecciones", ha dicho no sin apelar a la movilización en la recta final de la campaña, en la que ha pedido a la ciudadanía que comparta este último mensaje y el último vídeo difundido en redes sociales "para que llegue a todos los rincones de la provincia".

Al hilo, ha hecho hincapié en que Jaén necesita futuro, empleo e infraestructuras para que "los 53.000 jiennenses que se han tenido que marchar puedan volver si quieren hacerlo en el futuro".

"Trabajaré para que puedan volver. Para que marcharse no sea una obligación, sino una decisión. Para que Jaén sea una tierra con oportunidades, con servicios públicos dignos, con comunicaciones, con industria, con agua, con sanidad y con respeto institucional", ha asegurado.

LAS DIEZ MEDIDAS

Las diez medidas que JM+ se compromete a defender pasan por el impulso definitivo a las carreteras A-306, A-311 y A-316 como infraestructuras clave para la vertebración, la comunicación y el desarrollo de la provincia, y la construcción y mejora de ciudades de la justicia, infraestructuras sanitarias y conservatorio de Danza, "para garantizar servicios públicos dignos y equilibrados en Jaén".

También plantea el desarrollo del Puerto Seco de Linares, la ZAL y la Zona Franca, como herramientas estratégicas para generar empleo, atraer inversión y convertir Jaén en un nodo logístico de referencia, así como la defensa del tren Jaén-Granada como conexión ferroviaria para romper el aislamiento y mejorar las comunicaciones de la provincia.

En quinto lugar, aboga por "soluciones reales en materia de agua", incluyendo la presa de Siles, el Pantano de Cerrada de la Puerta, el abastecimiento de agua a las poblaciones de la N-IV desde La Fernandina y el uso del agua del Rumblar para el riego de las vegas.

A ello ha sumado reebajas fiscales a empresas, emprendedores y autónomos, así como subvenciones al IBI, para luchar contra la despoblación, favorecer la actividad económica y crear empleo. Y la mejora de las ratios sanitarias "para que la sanidad pública en Jaén cuente con los profesionales, medios y tiempos de atención que merece la ciudadanía".

Propone, asimismo, un plan para recuperar los 57 inmuebles de la Lista Roja del Patrimonio, "protegiendo la historia, la identidad y el legado cultural de la provincia", y la declaración de la Sierra Sur como parque natural "como apuesta por la protección ambiental, el desarrollo sostenible y la puesta en valor del territorio".

La décima medida de la formación implica el "apoyo firme al sector agrícola", defendiendo al campo jiennense, al olivar y a quienes sostienen una parte esencial de la economía y la identidad de Jaén.

"Pido el voto porque Jaén necesita voz propia. Pido el voto porque no podemos seguir igual. Y pido el voto comprometiéndome por escrito, con diez medidas claras, a luchar cada día en Sevilla por esta provincia. Ese es mi contrato con Jaén", ha concluido.