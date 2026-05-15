Por Andalucía pide blindar la sanidad para las pacientes con cáncer de mama tras reunirse con Amama en Granada

Por Andalucía hace suyas las reclamaciones de AMAMA y exige un blindaje integral de la sanidad pública para las pacientes con cáncer de mama. - POR ANDALUCÍA

GRANADA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía en Granada ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama (Amama) con el firme de recoger sus inquietudes y asumir como propio el documento de medidas que la organización plantea a las distintas fuerzas políticas.

Desde la formación de izquierdas han trasladado su apoyo a todas las reclamaciones del colectivo, y han criticado que las actuales políticas de deterioro y privatización de la sanidad pública andaluza suponen un ataque directo a la esperanza y calidad de vida de las mujeres que enfrentan un diagnóstico oncológico.

Durante la reunión, los representantes de Por Andalucía han analizado la urgencia de aplicar un enfoque feminista y de clase a la salud pública, y han señalado que el acceso a un tratamiento digno y a una recuperación integral no puede depender del código postal ni de la capacidad adquisitiva de las pacientes.

En este contexto, la coalición ha criticado la saturación de los servicios sanitarios, con largas listas de espera, y ha abogado por una reestructuración profunda que ponga los cuidados y la investigación en el centro de la acción de gobierno.

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Granada, Rafa S. Rufo, ha sido tajante respecto a la responsabilidad de los poderes públicos frente a esta enfermedad. "El compromiso con las mujeres que padecen cáncer de mama no puede limitarse a portar un lazo rosa un día al año, sino que exige voluntad política real, recursos económicos y un sistema de salud público robusto que no deje a nadie atrás. Defender a estas mujeres significa blindar la sanidad cien por cien pública, garantizar la investigación como un derecho innegociable y acabar de una vez con las listas de espera que juegan con la angustia y la vida de la gente", ha declarado.

Entre las más urgentes la coalición destaca la necesidad de adelantar la edad del cribado poblacional a los 45 años, así como la monitorización exhaustiva del acceso a estas pruebas para esclarecer, disminuir drásticamente las listas de espera y corregir las desigualdades en las citaciones.

Además, la formación defiende la implantación inmediata del acto único a partir del diagnóstico de Birads 3, de forma que las pacientes puedan someterse a mamografía, ecografía y biopsia en una misma intervención clínica, evitando demoras y sufrimiento psicológico innecesario.

Desde una perspectiva estructural y laboral, la candidatura de confluencia de izquierdas comparte con Amama que el cáncer no puede seguir siendo tratado a nivel administrativo como una enfermedad común, sino que requiere una consideración de colectivo. Para garantizarlo, proponen la creación de un canal preferente en la tramitación de incapacidades laborales que evite a las afectadas el trauma de tener que recurrir a la vía judicial.

A esto se suma la exigencia de planes de trabajo protegido, la obligatoriedad de adaptar los puestos de trabajo, el estricto cumplimiento legal para que las empresas no vulneren la ley del olvido oncológico y el establecimiento de un mecanismo de resarcimiento rápido, con un plazo no superior a siete meses, para las víctimas de negligencias en la gestión sanitaria, independientemente de quién gobierne.

Finalmente, Por Andalucía Granada ha reiterado su convicción de que la única vía para garantizar estas medidas es revertir los recortes e inyectar financiación directa al sistema, apoyando sin fisuras la demanda de Amama de destinar el dos y medio por ciento del presupuesto sanitario exclusivamente a la investigación, así como la realización de auditorías independientes y un seguimiento transparente de las listas de espera oncológicas. La coalición se compromete a elevar estas propuestas a todas las instituciones para convertirlas en derechos blindados por ley.

