'Escaparate.Pedagogía de la modernidad' de Iñaki Gómez Álvarez, Premio Málaga de Ensayo José María González Ruiz

MÁLAGA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El autor Iñaki Gómez Álvarez (Madrid, 1968), ha resultado ganador del XVII Premio Málaga de Ensayo 'José María González Ruiz' por su obra 'Escaparate. Pedagogía de la modernidad'.

Estos premios están convocados por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, en colaboración con la editorial Páginas de Espuma, que publicará la obra. En la edición de este año se han presentado 60 originales, el doble que en 2024. La persona galardonada va a recibir 10.000 euros como premio.

El fallo se ha dado a conocer tras la deliberación del jurado presidido por la directora general de Cultura del Ayuntamiento, Susana Martín Fernández, e integrado por la catedrática y ensayista Estrella de Diego; la novelista y ensayista Espido Freire; el catedrático de Universidad y ensayista Javier Gomá, y el escritor y responsable de la Casa Gerald Brenan, Alfredo Taján. El jurado acordó por mayoría que esta obra fuera la ganadora del certamen.

En el acta del fallo, el jurado destaca este ensayo "por la originalidad y el acierto del tema elegido: el escaparate, esto es, los cristales que dejan ver una selección de las mercancías que ofrece la tienda. El ensayo propone una teoría antropológica de ese elemento arquitectónico corriente de los comercios que dan a la calle, descubriendo al lector que, aunque funcional y popular, ha desarrollado en el último siglo una importante función pedagógica en los países occidentales, con especial influencia en los niños".

"El ensayo desarrolla una fenomenología de las diferentes experiencias que puede tener el paseante de la calle al realizar un acto tan sencillo como pararse a ver un escaparate y alumbra aspectos muy sutiles que normalmente se pasan por alto pero que, como el autor demuestra con muy buena prosa, están dotados de un alto significado simbólico", apuntan.

EL PREMIO MÁLAGA DE ENSAYO 'JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ RUIZ' El Premio Málaga de Ensayo 'José María González Ruiz' se crea en el año 2007. En esa primera edición el galardón recae en el escritor cordobés Vicente Luis Mora con su ensayo 'Pasadizos'.

En las siguientes convocatorias el premio ha experimentado un crecimiento cuantitativo de manuscritos presentados, muy visible cuando se opta por la recepción telemática, y cualitativo en lo que se refiere a su proyección internacional, siendo la presencia latinoamericana notable, como refrendan el argentino Blas Matamoro o el mexicano, ya fallecido, Ignacio Padilla.

Asimismo, la materia ensayística premiada va ganando nuevos límites: de la literatura fantástica, de la mano de David Roas, a la auto ficción literaria, de Cristián Crusat; de la relación entre creatividad y género de Remedios Zafra al concepto de la espera por parte de Miguel Albero.

En 2016, Jorge Fernández Gonzalo reflexiona sobre la realidad que no se contempla. Fernando Iwasaki se alzó con la anterior edición en 2017 con 'Las palabras primas' y comparte sus hallazgos y perplejidades como lector, hablante y escritor de dos periferias del español --Perú y Andalucía-- desde el Siglo de Oro hasta nuestros días.

'La lira de las masas' del escritor y crítico peruano Rodríguez-Gaona fue la obra ganadora de la décima edición; esta obra ha tenido una gran repercusión en la crítica literaria nacional y así, por ejemplo, Marta Ailouti en 'El Cultural' ha escrito: En 'La lira de las masas', Martín Rodríguez-Gaona analiza la nueva poesía contemporánea desde la perspectiva de los nuevos soportes tecnológicos.

La undécima edición fue ganada por Jorge Freire con su ensayo titulado 'Agitación. Sobre el mal de la impaciencia'. En cuanto a la duodécima edición, fue ganada por la escritora catalana Nùria Perpinyà por su obra 'Caos, virus, calma. La Física del Caos aplicada al desorden artístico, social y político'.

'La impostora. Cuaderno de traducción de una escritora' fue la obra ganadora del XIII Premio Málaga de Ensayo 'José María González Ruiz'. Una obra de la escritora, traductora y doctora en Filosofía Nuria Barrios, 'La impostora' es un ensayo literario sobre el oficio de la traducción en el que se recoge el importante papel de las mujeres en el mundo de la traducción y su escasa visibilidad.

'Arquitectura de las pequeñas cosas' fue la obra ganadora del XIV Premio Málaga de Ensayo 'José María González Ruiz' del arquitecto madrileño Santiago de Molina. La escritora argentino-mexicana Sandra Lorenzano fue la ganadora de la edición de 2023 de este galardón con la obra 'Herida Fecunda'. El escritor de Santa Cruz de Tenerife Antonio Álvarez de la Rosa ha sido el último ganador del certamen con su obra 'Flaubert a la carta'.