La Escuela Taurina Provincial de Málaga celebra el XIV Certamen Doctor Juan Pedro de Luna, con Curro Díaz y seis alumnos

La Escuela Taurina Provincial de Málaga celebra el XIV Certamen Doctor Juan Pedro de Luna, con el maestro Curro Díaz y seis alumnos de escuelas taurinas de España y Portugal - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Taurina Provincial de Málaga celebrará el próximo 10 de octubre la decimocuarta edición del Certamen Doctor Juan Pedro de Luna, un homenaje ya plenamente consolidado en el calendario taurino malagueño y dedicado a quien fuera ilustre cirujano jefe de la Plaza de Toros de La Malagueta. Será a las 18,00 horas con entrada gratuita.

A lo largo de sus catorce ediciones, este prestigioso certamen se ha convertido en un referente dentro de la actividad cultural y taurina de la provincia, contando cada año con la participación de una figura destacada del toreo. Por él han pasado maestros de la talla de Enrique Ponce, Julián López 'El Juli', Juan José Padilla, Diego Urdiales, El Cid, El Fandi y Finito de Córdoba, así como los toreros malagueños Javier Conde, Fernando Rey y María Paz Vega, quienes han contribuido a engrandecer la trayectoria y el prestigio de este encuentro.

Para la edición de 2026, la Escuela Taurina Provincial de Málaga contará para la clase magistral con el maestro Curro Díaz, figura reconocida por su personalidad artística, su pureza y su dilatada trayectoria profesional. Natural de Linares (Jaén), el diestro alcanzará en 2027 el trigésimo aniversario de su alternativa, consolidándose como uno de los toreros más respetados y admirados del panorama taurino actual.

El certamen reunirá a destacados alumnos procedentes de distintas escuelas taurinas de España y Portugal. Participarán Miguel Rayo, de la Escuela Taurina Provincial de Málaga; Francisco Porras, de la Escuela Taurina Costa del Sol; Alfonso Morales, de Linares; Curro Belén, de Albacete; y Martín da Silva, de Moita.

Los participantes lidiarán reses de la ganadería Antonio Macandro, en una jornada que volverá a reunir tradición, formación, valores y afición, reafirmando el compromiso de la Escuela Taurina Provincial de Málaga con la promoción de los nuevos talentos y la conservación de la cultura taurina en una edición que adquiere un significado muy especial, ya que coincide con la conmemoración del 150 aniversario de la Plaza de Toros de La Malagueta, una efeméride histórica que pone de relieve la profunda vinculación de la provincia con la tauromaquia y su patrimonio cultural.