El espacio expositivo de la Diputación de Málaga acoge una nueva edición de la muestra 'Presencias' de Aplama

El vicepresidente de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza, junto a Enrique Gallardo, miembro de la junta directiva de Aplama, e Inmaculada España, historiadora de arte y comisaria de esta exposición. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acoge una nueva edición de la muestra colectiva 'Presencias' de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (Aplama). Bajo el título 'Málaga, en el corazón del arte', la 60 edición reúne 56 obras de otros tantos artistas multidisciplinares malagueños o residentes en la provincia. Se puede visitar hasta el 27 de febrero de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza, junto a Enrique Gallardo, miembro de la junta directiva de Aplama, e Inmaculada España, historiadora de arte y comisaria de esta exposición que lleva varios años contando con los espacios expositivos de la Diputación para darse a conocer, según ha recordado el diputado, que ha subrayado la fuerte apuesta de la Diputación por las artes plásticas a través de sus centros culturales así como de sus espacios expositivos y museísticos.

Bajo el título 'Málaga, en el corazón del arte', la exposición es el reflejo más fiel de una Málaga artística y multicultural que ha hecho del arte una de sus señas de identidad. Presencias 60 reúne 56 obras que van de la figuración a la abstracción, desde la instalación a la pintura, pasando por la fotografía o la escultura; un fiel reflejo del carácter heterogéneo de APLAMA, asociación que pronto cumplirá 30 años de trayectoria.

Los artistas participantes en esta edición son Carlos Díaz Oliva, Rakel Méndez, Aga Strauss, Clara Belén Gómez, José Pereiro Lozano y Nietos, Francisco Sánchez Gil, Francisco Mengívar, Marco Bombach, María Irene González Casado, María Fernández (Marinetta), Francisco J. del Moral, Anna Stebakova, Pilar del Río Fernández, Javier del Rey Vergara, María José Paneque, Kina Fernández, Lourdes Osuna Martín, Pilar Espejo Gutiérrez, Troy Edwars-Finlayson, Inma García-Carrasco, Rocío Davó, Ana Pérez Pérez, Raquel Doo Teixeira, Neno Herrera, Magdalena Rodríguez Gutiérrez, Larisa Kruzhallina Fofonova, Julio Carazo Lucas, Catalina Coronado y María Carmen Heredia Melero.

También participan Oleksandr Zabarin, Carmen Aros Gómez, Martín, Sintora, Leonor Hernández, Rafael Albaladejo Martos, Ina Mindiuz, Anfisa Zinchenko, Carlos Bentabol Herrero, Pilar Rodríguez Puche, Juan Crossa Bejar, Susana Miñarro Ranchal, José Pedro España, Luis Fernando García Blanco, Ronald Houriez, Elena Done, Isabel León Ramos, Sergej Sologub, Suzy Corby, Alberto Rouchetto, Peter Varga, Miguel Repiso Martos, Anmary Lobato López, Esther Martínez Recuero, Dori Agudo, Salvador Jiménez Toledano (Toledam) y Rosana Larraz Antón.