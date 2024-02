MÁLAGA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha subrayado este viernes su prioridad, de cara a las elecciones autonómicas previstas en Andalucía para el año 2026, de impulsar "un plan de rescate para la sanidad pública" andaluza, así como se ha comprometido a "revolucionar la política de vivienda" en esta comunidad.

Son dos mensajes que el líder del PSOE-A ha trasladado durante su participación en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol que se ha celebrado en Málaga, y donde ha sido presentado por la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

Juan Espadas ha enmarcado dicho "plan de rescate de la sanidad pública andaluza" dentro de su proyecto de gobierno para 2026, y con el fin de "potenciar" dicho servicio y "no tener que depender de la sanidad privada".

"Tenemos que decidir si queremos pacientes o queremos clientes", ha dicho el también presidente del Grupo Parlamentario Socialista en Andalucía, para quien "ya está bien de tener que depender de la sanidad privada; hay que invertir más en la pública".

Espadas ha explicado que este plan de rescate se centraría fundamentalmente en dos pilares, que serían la "recuperación" de la Atención Primaria, con la reducción de los plazos de atención, por una parte; y, por otra, la reducción de las listas de espera.

Este problema, según ha asegurado el líder socialista, "no se resuelve potenciando la privada, y sí volcando todos los recursos en que haya más quirófanos operando por la tarde, o profesionales mejor pagados".

"Cuando decimos que se gestiona mal el sistema sanitario público, nos quedamos cortos", ha avisado Juan Espadas, que ha denunciado que en Andalucía "se está gestionado para beneficiar el negocio de un sector privado", y que ha comentado que "el PP no da síntomas de querer una sanidad pública fuerte, sino un sistema mixto en el que haya una sanidad pública de segunda y una sanidad privada que dé dinero".

Juan Espadas ha lamentado que durante la pandemia de Covid-19 "se han cerrado ambulatorios y puntos de urgencia por todo el territorio que nunca más han abierto sus puertas" en Andalucía, como las Urgencias del Hospital Civil o la Maternidad del Clínico de Málaga, y ha criticado que los andaluces sean los españoles que "más" esperan para ver a su médico de familia, "más de nueve días de media", y que en esta comunidad "se bate el récord en las listas de espera".

El líder del PSOE-A ha defendido que los socialistas "convertimos nuestra sanidad pública en la joya de la corona" cuando gobernaban la Junta, y ha avisado de que "no vamos a consentir que haya andaluces de primera y de segunda" en este sentido, ya que ha sostenido que no hay mayor desigualdad que no poder ir al médico cuando se necesita.

El secretario general de los socialistas andaluces ha insistido en denunciar que el PP y el Gobierno de Juanma Moreno "quiere justificar que la sanidad pública no puede para así transferir a la privada", y "ahí está la trampa en la que los ciudadanos van entrando", ha advertido Juan Espadas antes de aseverar que "hay que revertir eso".

POLÍTICA DE VIVIENDA

"Cuando se debilitan los pilares de la sanidad pública estamos construyendo una sociedad desigual", ha añadido el dirigente del PSOE-A, que ha indicado además por otro lado que, en el marco de su "Gobierno Alternativo", el secretario general de los socialistas andaluces ha indicado que trabaja ya en una proposición de ley de vivienda.

Sobre esta cuestión, ha criticado la "falta de compromiso" del Gobierno de Moreno con la política de vivienda, y ha asegurado que éste sólo ha ejecutado el 35% de su presupuesto en este ámbito, al tiempo que ha apostado por "revolucionar" la política de vivienda pública en Andalucía.

Al hilo, Espadas ha llamado la atención acerca de que "sólo el 1,6% de las VPO construidas en España desde 2018 se han hecho en Andalucía", un dato que ha tachado de "demoledor".

"GOBIERNO ALTERNATIVO"

Sobre su propuesta de "Gobierno Alternativo", el líder de los socialistas andaluces ha explicado que la labor de oposición que quiere llevar a cabo al frente del PSOE-A en Andalucía no pasa sólo por la denuncia y la fiscalización de la gestión del Gobierno de Moreno, sino por el "trabajo codo con codo con la sociedad" para un "proyecto mucho más sólido del que ahora tiene Andalucía, realista con los problemas, que no los esconda detrás de la propaganda institucional, profesional y comprometida, una alternativa social y humana, con cara de mujer y hombre", ha enumerado.

Finalmente, Juan Espadas ha proclamado que "el PSOE de Andalucía no se va a distraer ni un ápice, porque tenemos cosas muy importantes que hacer, y muy claras por dónde deben de ir, frente a la permanente campaña de intoxicación, confrontación, propaganda y mentiras en que el PP quiere convertir esta legislatura", ha concluido.