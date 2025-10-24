España: "Tenemos el mejor alcalde de Málaga, no hay que preocuparse tanto de esta sucesión"

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz del Gobierno de Andalucía, Carolina España, ha asegurado este viernes que "tenemos el mejor alcalde" de Málaga, Francisco de la Torre, "tenemos alcalde para rato, no hay que preocuparse tanto de esta sucesión".

Así lo ha señalado España este viernes en el encuentro-coloquio que organiza Diario 'SUR' celebrado en Málaga, tras ser cuestionada sobre cómo ve su futuro político y si lo ve ligado a Andalucía o a la ciudad de Málaga.

"Mi futuro siempre pasa por Málaga, estuve en el Ayuntamiento once años, he estado en el Congreso once años, ahora estoy en la Junta de Andalucía. Lo que se trata es de servir a los ciudadanos, en este caso a los andaluces, por supuesto, mi corazón está en Málaga, mi familia está en Málaga, y lo que le puedo decir es que tengo mucho trabajo en estos días como para pensar en esas cuestiones", ha señalado.

No obstante, ha añadido que "tenemos el mejor alcalde que hemos tenido nunca, tenemos alcalde para rato, tenemos un referente a nivel nacional, es la envidia de prácticamente el resto de los ciudadanos españoles, por lo tanto, no hay que preocuparse tanto de esta pregunta y de esta sucesión".

Así, se ha dirigido al alcalde y le ha dicho que "te queremos, te necesitamos, te estimamos y aquí estamos para lo que tú necesites, desde el Gobierno andaluz", ha concluido.