Estabilizado el incendio forestal declarado en Vélez-Málaga que moviliza a un helicóptero

Imagen aérea del incendio forestal decretado en Vélez-Málaga el 31 de mayo. - PLAN INFOCA

VÉLEZ-MÁLAGA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha conseguido estabilizar a las 19,20 horas de la tarde de este domingo 31 el fuego declarado este domingo en Vélez-Málaga, donde se han llegado a movilizar un helicóptero.

Según ha informado el Plan Infoca a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), consultada por Europa Press, se han movilizado por aire un helicóptero ligero.

Asimismo, el Plan Infoca ha concretado que, por tierra, se han movilizado dos grupos de bomberos forestales y un técnico de operaciones.