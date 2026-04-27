Estepona comienza a crear espacios deportivos de tenis de mesa en diferentes puntos de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha comenzado a instalar espacios deportivos de tenis de mesa, en concreto, serán ocho nuevos espacios para la práctica de esta modalidad.

El concejal adscrito a la delegación de Deportes, Luis Gil, ha detallado que, por el momento, se ha procedido a la colocación de cinco de estas mesas de tenis, que están siendo ya utilizadas por los usuarios, mientras que las tres restantes se encuentran en proceso de ejecución.

El responsable municipal ha comentado que estos nuevos equipamientos se han ubicado en diferentes emplazamientos, tales como barriada Primavera, Plaza de los Remedios, exteriores del Centro Cultural Padre Manuel, en la barriada Blas Infante-Picasso, en la calle Guillermo Cabrera, Cancelada, Barrio Solís y Plaza Juanito Valderrama El edil ha explicado que se trata de ocho mesas de tenis antivandálicas forte, de color azul, que poseen una estructura, patas y red termoplastificadas y un tablero de 55 milímetros.

Cada una de ellas cuenta con la correspondiente certificación según normas vigentes Luis Gil ha informado que esta actuación ha supuesto una inversión de 15.439,69 euros (IVA incluido) y ha destacado los muchos beneficios de la práctica de este deporte para personas de cualquier edad ya que es un deporte de bajo impacto que tonifica músculos sin dañar articulaciones, mejora drásticamente la coordinación ojo-mano, los reflejos y la agilidad mental.

Asimismo, supone un excelente ejercicio cardiovascular, reduce el estrés y es un a liado en salud cognitiva Luis Gil ha declarado que el Ayuntamiento continuará trabajando para promover la práctica deportiva, con la intención de que los vecinos practiquen deporte gratuitamente en las distintas zonas del municipio porque "el deporte y el ejercicio físico son claves para mejorar la calidad de vida de las personas'.