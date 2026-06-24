Estepona (Málaga) activa una campaña especial de vigilancia y control para prevenir incendios forestales

Controles contra incendios - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha puesto en marcha una campaña especial de vigilancia y prevención de incendios forestales que permanecerá activa hasta el próximo 15 de octubre, coincidiendo con el periodo de peligro alto de incendios forestales establecido por la normativa autonómica.

Esta normativa prohíbe, entre el 1 de junio y el 15 de octubre, la realización de quemas y el uso del fuego en terrenos forestales y en sus zonas de influencia, así como aquellas actividades que puedan generar riesgo de incendio. El objetivo de estas restricciones es minimizar las posibilidades de que se produzcan fuegos en una época especialmente sensible debido a las altas temperaturas, la baja humedad y la acumulación de vegetación seca, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de estas medidas preventivas y reforzar la protección del entorno natural del municipio, la Policía Local iniciará el próximo 20 de junio una campaña específica de control e información dirigida a las personas que accedan a las zonas forestales del término municipal.

Para ello, se establecerán diariamente distintos puntos de control en los accesos a la sierra, preferentemente en la carretera Estepona-Jubrique, donde los agentes procederán a la identificación de personas y vehículos, además de informar a los usuarios sobre las limitaciones y prohibiciones vigentes durante este periodo de alto riesgo de incendios.

Los controles se desarrollarán en turno de mañana y tarde y permanecerán activos hasta que las condiciones de riesgo permitan su desactivación. Los puntos de verificación serán determinados por la Jefatura de Servicio, ubicándose principalmente en la carretera Estepona-Jubrique, a la altura del punto kilométrico 4,5, así como en otros enclaves que se consideren estratégicos para la vigilancia y protección del medio natural.

Asimismo, los agentes elaborarán informes diarios sobre las actuaciones realizadas, dejando constancia de las identificaciones practicadas y, en su caso, de las matrículas de los vehículos que accedan a estas áreas forestales.

De forma paralela, la Policía Local intensificará la vigilancia durante los fines de semana en el Parque de Los Pedregales y sus inmediaciones para evitar el uso indebido de las barbacoas existentes en este espacio natural.

Aunque estas instalaciones permanecen precintadas por motivos de seguridad, se han detectado casos en los que algunos usuarios retiran precintos y hacen fuego, una conducta expresamente prohibida que supone un importante riesgo para la conservación del entorno y la seguridad de las personas.

El Ayuntamiento recuerda que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar incendios forestales y hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para cumplir las restricciones vigentes y colaborar en la protección del valioso patrimonio natural del municipio.