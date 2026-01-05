Estepona (Málaga) despliega a las brigadas municipales para la limpieza y arreglos de caminos afectados por el temporal

El Ayuntamiento de Estepona despliega a las brigadas municipales para la limpieza y arreglos de caminos afectados por el temporal - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

En las playas han comenzado las tareas para la retirada de plásticos y basuras arrastradas por ríos y arroyos ESTEPONA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha activado un dispositivo especial de limpieza y arreglo de caminos y pasos de ríos y arroyos que han resultado afectados por las fuertes lluvias.

Para ello, ha desplegado a efectivos de las Brigadas Operativas Municipales, que están trabajando en la zona de Cala Alta, donde se han registrado deslizamientos de tierras. También se interviene en los cuatro pasos de Guadalobón, y los dos del río Monterroso.

Las máquinas retiran la tierra acumulada para, posteriormente, ir reparando los desperfectos en los caminos, lo que facilitará la movilidad de los vecinos que residen en estas zonas afectadas.

Las tareas de limpieza y reparaciones, que se atienden en función de las necesidades más urgentes, van a continuar en los próximos días, una vez además que baje el caudal de los ríos y arroyos.

De igual forma, han comenzado las tareas de limpieza en las playas, donde se ha acumulado gran cantidad de basura y cañas. Los operarios están retirando restos de plásticos, para proceder, posteriormente, a la retirada de restos vegetales mediante maquinaria, si bien para ello será necesario esperar a que baje el caudal de agua que llevan ríos y arroyos.

El Ayuntamiento de Estepona ha reabierto además los parques del municipio, que fueron cerrados de manera preventiva en la jornada del pasado sábado ante la previsión de fuertes precipitaciones.