Estepona (Málaga) finaliza las obras de reparación y estabilización de un tramo de corredor litoral en playa Bella

Estepona finaliza las obras de reparación y estabilización de un tramo de corredor litoral en playa Bella
ESTEPONA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha finalizado las obras que se han llevado a cabo para la reparación y estabilización de parte del muro de contención existente en la zona de playa Bella, afectado por los daños de le han ido provocando los temporales marítimos.
En concreto, se ha intervenido en el trazado de corredor litoral que conecta La Chimenea con Playa Bella. Los trabajos han consistido en la reparación y el refuerzo de 35 metros de pared, para lo que se han hecho necesarios rellenos y la construcción de micropilotes de hormigón, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.
Asimismo, la actuación, que ha contado con una inversión de 129.175 euros, ha incluido también el arreglo de la escalera de acceso a la urbanización de esta zona, que también se había visto afectada y presentaba grietas provocadas por los distintos temporales.
Este tramo de corredor litoral se realizó en 2015, cuenta con una pasarela de madera de 325 metros de longitud y dispone de 320 metros. En su ejecución se construyó un muro de contención de hormigón debido a las tareas de desmonte que debieron realizar.
El paso de los años y los efectos de los temporales marítimos han ido provocando daños que, si bien se repararon en una anterior intervención, ahora han necesitado una actuación de refuerzo ante los duros efectos del oleaje.