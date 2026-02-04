La noche de temporal en Ronda (Málaga) deja el hundimiento parcial de una calzada y de la fachada de una casa

Desde primera hora, la alcaldesa de Ronda se encuentra en el puesto de mando que la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias, EMA 112, en Andalucía ha instalado en la ciudad, para coordinar la respuesta ante posibles incidencias. - FB MARI PAZ FERNÁNDEZ

La alcaldesa señala que, en general, no ha habido "grandes incidencias"

RONDA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La primera noche de temporal en la ciudad de Ronda se ha saldado este miércoles "sin grandes incidencias", si bien ha dejado el hundimiento de parte de una calzada, el derrumbe de parte de la fachada de una vivienda, así como varios cortes de tráfico en calles del municipio.

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa de la ciudad del tajo, María de la Paz Fernández, en una publicación en su perfil en redes sociales, consultada por Europa Press, donde relata que "hemos estado prácticamente en vilo, siguiendo muy de cerca la evolución del temporal con aviso rojo de Aemet en Ronda".

Fernández señala que, en general, "la noche ha transcurrido con relativa normalidad, sin incidencias destacadas"; y como principales sucesos, destaca el derrumbe de parte de la fachada de una vivienda entre la calle Pedro Romero y la plaza del Socorro. La zona ha sido señalizada.

La regidora también se refiere en su publicación al hundimiento de parte de la calzada de la calle Santa Cecilia, en su inicio; y también apunta que se ha cortado al tráfico en calle Los Remedios impidiendo el paso a Carmen Abela; en calle Naranja con Almendra, hacia María Cabrera; y en María Cabrera a Puya. Se procederá a evaluar este daño.

Fernández recuerda que desde la noche de este pasado lunes, la sede del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga en Ronda acoge un puesto de mando específico de Emergencias 112 Andalucía.

Cabe recordar que en la tarde de este pasado martes el Ayuntamiento procedió al desalojo preventivo temporal de una veintena de familias de zonas rurales inundables de la ciudad, tales y como Navares y Tejares, La Indiana y Llano de la Cruz ante el riesgo de inundaciones.

Fernández acompaña su publicación con una imagen del Puente del Pelistre, una infraestructura en Ronda "que preveíamos que iba a rebasar el río, por lo que avisamos a las familias de la zona".