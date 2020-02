El experto de la guitarra El Amir rinde homenaje a Andalucía y el flamenco en su último disco

Publicado 23/02/2020 10:39:45 CET

El artista acaba de trabajar junto al compositor Hans Zimmer en la banda sonora de 'James Bond: No time to die'

El multi-instrumentista afincado en Málaga Amir John Haddad --El Amir-- rinde homenaje a la tierra andaluza, su mezcla de culturas y al flamenco en su nuevo disco 'Andalucía', en el que dedica un tema a cada provincia de esta región y que se lanzará el próximo 28 de febrero, día de esta comunidad autónoma.

"Refleja todo mi sentimiento y mi admiración hacia esta tierra flamenca que realmente me ha acogido desde pequeño", ha explicado el artista a Europa Press, a lo que ha añadido que desde pequeño se pudo "empapar" de los festivales flamencos porque veraneaba en Almería.

En 1997 se mudó a Jerez de la Frontera (Cádiz), donde aprendió mucho más sobre el arte andaluz y como ahora vive en Málaga, "en estos últimos tiempos todo ha ido rodando alrededor de Andalucía, de la cultura y la música flamenca", por lo que ha querido hacer este homenaje y dedicar a cada provincia una canción en el disco, cuyas canciones pasan por rumbas, seguiriyas, granaínas, tangos, alegrías, soleás, mineras y una nana.

Así, son ocho las canciones dedicadas a cada provincia, además de la nana y el single 'Andalucía', que "es un poquito representar lo que es el concepto de la alegría y los colores y la frescura que hay aquí en Andalucía", ha precisado.

"En algunas de las provincias coincide con el palo flamenco en cuestión: en Granada toco la granaína, en Cádiz la alegría y en otras provincias he compuesto una canción donde buscaba la emoción de esta tierra", ha detallado.

Asimismo, ha señalado que sus referentes "siempre son importantes, hay que honrarlos, hay que darles ese respeto que se merecen", por lo que hay una granaína dedicada a Juan Habichuela, una seguiriya a Pepe Justicia quien fue su maestro durante su estancia en Jerez de la Frontera y unos Tangos al maestro Paco de Lucia evocando los aires del maestro en su toque.

Respecto al origen de su amor por lo andaluz, El Amir ha explicado que él es "una mezcla multiétnica", pues su madre es de Sudamérica y su padre de Medio Oriente. "Es decir estoy en una casa escuchando música árabe y folclore sudamericano, más toda la música que escuché cuando vivía en Alemania, pero me he dado cuenta con los años que justo Andalucía es un híbrido de esas dos culturas".

El Amir ha concluido que Andalucía es una mezcla "de todo ese intercambio que había de ida y vuelta entre Andalucía, España y Sudamérica y también de todo ese intercambio cultural que hubo con Oriente y finalmente el flamenco es resultado de todas esas mezclas y es algo que a mí emocionalmente me ha llegado".

"De pequeño mi padre me enseñó a tocar el laud árabe, la guitarra flamenca; a hacer un suma y sigue, y hoy en día veo el resultado y veo la lógica en todo mi carrera, de alguna manera, sin haber predeterminado nada ni haber planeado nada, pero todo ha ido llevado por su cauce y la verdad que es gratificante poder vivir eso", ha señalado.

Por estos motivos, aunque el disco "es básicamente todo de guitarra, hay algunos temas donde siempre meto alguna pincelada mía que es el laúd árabe o esos instrumentos de cuerda mediterránea que siempre le dan otro color y es un poquito el sonido que yo le puedo aportar al flamenco, a parte de mi visión personal y cómo compongo con la guitarra flamenca", ha precisado.

EXPERIENCIA CON HANS ZIMMER

Por otro lado, El Amir acaba de grabar guitarra flamenca en la nueva banda sonora del compositor de Hollywood Hans Zimmer para la nueva película de 'James Bond': 'No Time To Die', protagonizada por Daniel Craig. El guitarrista flamenco aparece junto a artistas de renombre como el guitarrista británico Johnny Marr (The Smiths) o la joven promesa de Los Ángeles Billie Ellish.

Asimismo, en enero de 2020 el artista se estrenaba con la película 'The Rhythm Section' protagonizada por Jude Law en la cual Hans Zimmer contó con la participación de El Amir para algunas de las escenas de acción.

"Llevo ya como dos años y medio trabajando como solista de guitarra para el nuevo espectáculo de Hans Zimmer, The World of Hans Zimmer, un espectáculo sinfónico de sus obras más conocidas: 'Gladiator', 'Misión Imposible', 'Pearl Harbor', 'Piratas del Caribe'... todas sus grandes bandas sonoras", ha señalado El Amir al respecto.

El artista ha precisado que este espectáculo consiste en una banda de 12 artistas solistas rodeados de una orquesta de casi 70 personas que ha actuado en "los sitios más grandes de Europa, en Londres, París, Berlín, Madrid".

"Es una experiencia muy bonita porque requiere como músico otro tipo de disciplina, tienes que tocar de una manera, encajar en la música clásica, pero también tener tu propio sello; en mi caso que toco guitarra flamenca, eléctrica, ukelele", ha relatado.

El artista ha explicado que comenzó a trabajar con Hans Zimmer a través de un correo electrónico en el que le hablaron de la oportunidad y si estaba interesado. "Yo ya había seguido su música hace muchos años y había visto documentales y la idea de compartir algo con él estaba ahí", ha aclarado.

"Todo este trabajo que he hecho en estos últimos años ha llevado también a poder grabar dos películas, 'The Rhythm Section', ahí se escuchará algo de mi guitarra y luego para la nueva película de James Bond, 'No time to die', hace dos o tres semanas estuve en Londres", ha indicado.

En el caso de la película del espía es guitarra española lo que ha usado, que "es algo que a ellos les evoca mucho y exótico, porque la guitarra eléctrica es más del ámbito anglosajón y de repente el sonido del rasgueo y los punteos de la guitarra española a ellos les atrae mucho y la verdad que viéndolo luego con las imágenes de las escenas de persecución y acción tiene mucho sentido y lo que hemos grabado es muy interesante".

"También es muy diferente a lo que yo haría pero te metes en esa situación y sacan otra parte artística de ti", ha opinado, al tiempo que ha resaltado que "trabajar con Hans Zimmer es muy gratificante porque es como un genio y a parte es una persona muy creativa y que te deja también mucha libertad para tú ser creativo y sacar tu personalidad".

"Además de una forma que a mí me atrae mucho, me gusta mucho, porque también tengo esa capacidad de estar creando y componiendo a tiempo real delante de un micro y ese reto a mí me encanta, que te pongan una escena y te digan: 'esto es lo que buscamos, esta es la tonalidad, qué podemos hacer'. Ahí me lanzo y se aprende mucho al lado de grandes compositores como él", ha finalizado.