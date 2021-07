Experto en turismo aboga por "un cambio de modelo" hacia la sostenibilidad para la recuperación del sector

MÁLAGA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor honorario del Departamento de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga (UMA) y miembro de diversas publicaciones especializadas en turismo, Enrique Torres, ha asegurado que, para la recuperación del sector turístico, será necesario "un cambio de modelo hacia un turismo sostenible con mayor respeto al medioambiente, la cultura, el aspecto social y el desarrollo local".

Torres es director del curso 'Turismo y Covid-19: estrategias y políticas de desarrollo turístico entre España y Marruecos para afrontar la pandemia' que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) está celebrando durante esta semana de manera virtual, bajo organización de su Sede Tecnológica de la capital malagueña.

En declaraciones para Europa Press, el director ha aseverado que "la población local debe trabajar en la actividad turística y debe ser remunerada justamente, sin precariedad, porque así ellos también apoyarán el turismo". Una afirmación que ha relacionado con la necesidad de integrar la economía local y la turística y de actuar "desde lo global hacia lo local".

No obstante, el experto reconoce que "la sostenibilidad es complicada", pues, para que un destino sea sostenible "también tiene que ser durable y capaz de resolver problemas como la turistificación o el 'over tourism'". Además, la sostenibilidad puede llegar a ser incompatible con la masificación y, consecuentemente, traer consigo no solo un aumento de la calidad, sino también de los precios, ha explicado Torres.

Para el director, "un destino turístico es una apuesta social", por ello se opone a las ofertas turísticas "de baja calidad y agresivas medioambientalmente", y defiende un turismo que implique y respete a la población local.

Del mismo modo, el profesor ha advertido que las inversiones que hosteleros y hoteleros han tenido que acometer para adaptar sus locales a las nuevas exigencias derivadas de la pandemia, supondrán a medio plazo una subida de precios, pues "la productividad no puede aumentar tan rápido" como para hacer frente a este desajuste.

En cuanto al contexto turístico entre España y Marruecos, Torres ha afirmado que ambos países son "complementarios", al mismo tiempo que ha puesto en valor la diversidad cultural y los recursos materiales e inmateriales del país vecino, que "están muy bien conservados, ya que el grado de modernización del país es todavía bajo".

Por su parte, el director ha asegurado que "nosotros somos un puente para Marruecos", ya que muchos turistas que visitan España quieren conocer también el país africano.