Experto de la UMA afirma que 500 muertes podrían evitarse en Málaga si contara con las zonas verdes que recomienda OMS

El periodista Manuel Campo Vidal reflexiona en el seminario de geopolítica internacional sobre la reordenación de las fronteras

MÁLAGA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de la Cátedra del Cambio Climático de la Universidad de Málaga (UMA), Enrique Salvo, ha clausurado este miércoles el seminario que durante estas jornadas de los Cursos de Verano de la Fguma, donde ha abordado los retos de la planificación urbanística ante la crisis climática.

El experto se ha referido precisamente a esta medida como una de las soluciones "más eficientes de cara al futuro" en cuanto a la lucha contra el cambio climático, que además de las consecuencias devastadoras que tiene para el medioambiente, también afecta a nivel social generando un elevado número de muertes evitables vinculadas directamente al cambio climático.

Al respecto, Salvo ha señalado que "si tuviéramos las zonas verdes que actualmente recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se sitúa en nueve metros cuadrados por habitante, estaríamos evitando en torno a 500 muertes en Málaga por contaminación acústica y atmosférica", ha comentado para concienciar de la gravedad de la situación actual.

En este sentido, el director del seminario ha vaticinado un futuro difícil, apoyándose además en la cantidad de fenómenos naturales que nos afectan hoy día y que según sus estimaciones van en ascenso progresivo. "Vamos a tener que acostumbrarnos a sequías, lluvias torrenciales, olas de calor con noches tropicales, incendios, vendavales y más calimas. Todo esto ya está ocurriendo y no es normal", ha resumido, refiriéndose al último episodio de calima vivido en Málaga en marzo.

Para aminorar estas secuelas, Salvo aboga por apostar por una planificación territorial ordenada y sostenible, poniendo a Marbella, la sede de realización de este curso, como paradigma de estrategias de mitigación y adaptación contra el cambio climático.

Además, ha comentado las líneas de trabajo que están desarrollando desde la Cátedra que lidera, que pasan por impulsar sistemas para capturar dióxido de carbono y en profundizar los estudios en bioclimatismos, con el objetivo de dar a las familias un decálogo para la adaptación climática de las viviendas que se traduzca en un consumo menor de energía.

MÁLAGA, DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE

También ha llegado este miércoles a su fin el seminario 'Destinos Turísticos Inteligentes', dirigido por el vicedecano de la facultad de Turismo de la UMA, Carlos Rossi. El responsable de esta formación estival ha aprovechado la jornada de cierre para hacer balance del curso, que ha servido de foro de debate para evaluar los avances del plan nacional del mismo nombre puesto en marcha hace diez años con la implicación de diferentes instituciones.

Rossi ha precisado las características que conforman la definición de destino turístico inteligente, un concepto articulado en torno a cinco criterios (tecnología, sostenibilidad, accesibilidad, innovación y gobernanza de esos destinos) del que resultan una serie de indicadores. Se trata de una suerte de examen al que se someten los municipios interesados y del que se obtiene una acreditación de calidad que garantiza que ese destino cumple con unos estándares de calidad, lo que repercute en el beneficio de los turistas, que disfrutan de una estancia más satisfactoria, como en la calidad de vida de sus residentes.

Justamente, Rossi ha comentado que una de las poblaciones que ha iniciado los trámites para convertirse en destino turístico inteligente es la propia sede del curso, Marbella, que junto con otros municipios de la Costa del Sol que también se han sumado a esta petición, lidera la carrera por esta acreditación de calidad a nivel nacional.

De hecho, el director del seminario ha recordado que de los cinco destinos que actualmente han obtenido la máxima calificación (Benidorm, Tenerife, Santander, Gijón y Málaga) sólo esta última lo ha conseguido a nivel supramunicipal, esto es, que su reconocimiento se extiende a toda la provincia y no únicamente a la capital.

Cabe destacar que el proyecto Destinos Turísticos Inteligentes es una iniciativa pionera en el ámbito internacional que cuenta con el reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo. El interés por este plan ha traspasado fronteras, suscitando peticiones por este sello desde Europa y Latinoamérica, como Medellín.

MANUEL CAMPO VIDAL Y LAS FRONTERAS

Por su parte, el seminario sobre la nueva geopolítica internacional ha contado con una ponencia del periodista y presentador de televisión Manuel Campo Vidal, quien ha apuntado a que "en estos tiempos estamos viviendo una reordenación del mundo desde el punto de vista de las fronteras, no solo las físicas, también las diplomáticas y energéticas".

Para el periodista, "el cambio es de enorme profundidad, así, antes del 22 de febrero de este año era impensable que países tradicionalmente neutrales como Finlandia o Suecia ingresaran en la OTAN. Estamos ante una profunda transformación del mundo", ha declarado.

En cuanto al papel actual de la OTAN, tras la invasión de Rusia a Ucrania, el también sociólogo considera que, tanto esta organización, como Europa se ha revitalizado. "La OTAN no tiene muy buena historia de éxitos, no triunfó en la Guerra del Golfo, ni en Afganistán, pero con todo la OTAN es la OTAN". Además, ha añadido que sería un éxito que no se tuviera que utilizar.

Sobre España, ha afirmado que está en buena posición y con buen equipamiento, ya que solo en la península Ibérica hay siete plantas regasificadoras (necesarias para distribuir el gas a Europa): "Dentro de la tensión actual, estamos en buenas condiciones para salir fortalecidos", ha asegurado.

En relación a la preocupación entre la ciudadanía por la seguridad internacional: "Es cierto que el mundo es más peligroso de lo que era antes, en el momento en que una gran potencia como Rusia decide invadir ilegalmente otro país, seleccionando incluso objetivos civiles".

Sobre la diferencia con otros conflictos anteriores y la mayor sensibilidad con los refugiados ucranianos, ha argumentado que, aparte de su pertenencia a Europa, esta guerra se está televisando: "Además de los periodistas y fotógrafos que se juegan la vida, aquí tenemos a miles de soldados y civiles todos los días retransmitiendo a través de las redes sociales, y algo que nunca había sucedido antes, tenemos a un presidente de un país en línea".

El periodista entiende que todo eso ha generado una respuesta de la ciudadanía mucho más sensible al drama de los refugiados y una voluntad de acogida insólita: "La respuesta organizativa del gobierno español ha sido admirable y mi reconocimiento a Polonia que ha asumido tres millones y medio de refugiados".